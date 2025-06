WindTre e le sue 3 offerte fino a GIGA ILLIMITATI ogni mese: caratteristiche e prezzi

WINDTRE è sicuramente uno dei gestori più interessanti che il mercato della telefonia mobile potesse ospitare in questo periodo. Il merito va attribuito alle offerte di cui il provider dispone, tutte diverse tra loro e tutte vantaggiose in merito a contenuti, prezzi e qualità.

Le tre proposte WINDTRE nel dettaglio

Partiamo dall’offerta base, chiamata WINDTRE 75 Giga. Questa è l’offerta per coloro che si accontentano, anche se potrebbe essere tranquillamente un modo di dire in quanto di giga ce ne sono in abbondanza. Ecco infatti una proposta con ben 75 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri e 50 SMS al costo di 7,99 euro al mese.

Salendo leggermente di prezzo troviamo WINDTRE 150 Giga, pensata per chi vuole maggiore libertà nella navigazione internet. A soli 10,99 euro mensili si ottengono infatti 150 GB di traffico dati in 4G, con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS inclusi. Questa tariffa risulta ideale per chi utilizza molto internet, guarda video in streaming o condivide spesso contenuti sui social.

L’offerta top di gamma, invece, è la proposta WINDTRE Giga illimitati. In questo caso non ci sono limiti sulla quantità di dati disponibili, ma la velocità massima di navigazione è fissata a 10 Mbps. Oltre ai giga illimitati in 5G, comprende anche minuti senza limiti verso tutti e 50 SMS mensili al costo di 10,99 euro al mese. Una tariffa pensata per chi vuole navigare senza preoccupazioni, anche se con un piccolo compromesso sulla velocità massima.

Copertura della nuova rete WINDTRE

Tutte le offerte possono essere attivate solo portando il proprio numero da specifici operatori indicati da WINDTRE. La forza del gestore sta anche nella sua rete: la nuova infrastruttura WINDTRE è infatti all’avanguardia, riuscendo a coprire ormai il 99,7% della popolazione in 4G e ben il 97% in 5G. Si tratta di numeri importanti che confermano la qualità del servizio offerto dall’operatore.