Amazon: sconto PAZZO del 18% sul Poco X7 Pro

Gli utenti si ritrovano in questi giorni ad avere l’opportunità di acquistare un Poco X7 Pro, smartphone che appartiene perfettamente alla fascia intermedia della telefonia mobile, ad un prezzo estremamente convincente e conveniente, forse uno dei più interessanti di sempre.

Le dimensioni del dispositivo sono perfettamente in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore, con un peso di 195 grammi. Il prodotto è dotato di un processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra, octa-core con una GPU Mali-G720, ed anche la configurazione più completa della sua fascia di prezzo: 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, un AMOLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, ed anche una densità di 446 ppi.

Amazon, che sconto assurdo solo oggi sul Poco X7 Pro

Acquistare il POCO X7 Pro è davvero molto più facile di quanto potreste mai immaginare, la spesa che inizialmente era necessario sostenere, pari a 399,90 euro, è davvero un lontano ricordo, poiché al giorno d’oggi potrà essere vostro con un esborso fiale di 329,90 euro, approfittando della riduzione automatica del 18%. Potete ordinarlo subito al seguente link.

Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un secondario da 8 megapixel, con stabilizzazione ottica integrata. I video vengono girati al massimo in 4K a 60fps, mentre anteriormente si trova un sensore da 20 megapixel con video in FullHD a 30fps. La batteria è un componente realizzato in silicio-carbonio con 6000mAh di capacità, e supporto alla ricarica rapida; il quantitativo è davvero ottimo, sufficiente per riuscire a godere di tutte le sue funzionalità per diversi giorni.