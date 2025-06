TikTok: maggiore controllo sui contenuti per un’esperienza più personalizzata

Con una mossa che segna un deciso cambio di direzione, TikTok introduce nuove opzioni pensate per offrire agli utenti una gestione sempre più dettagliata dei contenuti che visualizzano. L’obiettivo che ci si propone è quello di superare il controllo unilaterale dell’algoritmo e lasciare spazio alle preferenze personali, migliorando così l’esperienza d’uso quotidiana. Le novità si concentrano sul feed “Per Te”, fulco dell’app, da oggi sempre più regolabile secondo i gusti di ciascuno.

Novità su TikTok: parole sotto controllo, arrivano i nuovi filtri intelligenti

Due sono gli strumenti chiave al centro di questo aggiornamento. Il primo si chiama Manage Topics. Attraverso una serie di cursori interattivi, gli utenti possono decidere con quale frequenza vedere video legati a oltre dieci macro-categorie, come viaggi, arte, natura o sport. L’algoritmo, quindi, non sarà più l’unico responsabile nella selezione dei contenuti. Al contrario, le preferenze espresse manualmente dall’utente verranno considerate e integrate man mano, modificando il feed in modo più accurato. Non si tratta di escludere completamente una categoria, ma di regolarne la presenza.

Il secondo aggiornamento riguarda i filtri Smart Keyword. Quest’ ultimi segnano un’evoluzione importante rispetto ai vecchi sistemi di blocco delle parole. Grazie all’intelligenza artificiale, TikTok ora può individuare e nascondere contenuti legati non solo a parole chiave specifiche, ma anche a sinonimi, declinazioni e varianti linguistiche. Gli utenti potranno visualizzare l’elenco delle parole escluse automaticamente e decidere quali mantenere o reintrodurre. In più, il numero massimo di parole bloccabili è stato aumentato da 100 a 200, permettendo una personalizzazione ancora più accurata.

Insomma, con queste novità, TikTok cambia approccio e si propone come uno spazio digitale più responsabile. Non è più solo l’algoritmo a scegliere, ma ogni individuo diventa protagonista attivo della propria esperienza di utilizzo, con strumenti che valorizzano i suoi interessi e limitano ciò che preferisce evitare. In contemporanea a tutto ciò, l’app continua ad evolversi. Infatti ora è possibile salvare musica su SoundCloud e accedere a funzioni rilassanti come la meditazione guidata, disponibile in orario serale.