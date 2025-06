Navigare senza pensieri: l’offerta WindTre che cambia le regole del gioco

Rendere semplice ciò che prima era complicato, è questa la filosofia che sta dietro la nuova offerta WindTre. Una soluzione pensata per chi desidera restare sempre connesso senza dover rinunciare alla qualità o preoccuparsi dei costi. La proposta si rivolge in particolare a chi proviene da altri operatori, come Iliad, Fastweb e altri, e cerca una promo completa, trasparente e veloce da attivare.

Tecnologia alla portata di tutti: gestione facile e premi quotidiani con WindTre

Per 9,99€ al mese, l’offerta include GIGA illimitati con velocità fino a 10Mbps, 100GB alla massima velocità, minuti illimitati e 50 SMS. Il tutto senza costi di attivazione e con la possibilità di ricevere la SIM gratuitamente a casa, in soli due giorni lavorativi. Chi preferisce, può scegliere anche la versione eSIM, attivabile in pochi passaggi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Il numero viene reso disponibile entro 48 ore, e il credito residuo viene trasferito automaticamente.

La navigazione avviene sulla rete 5G di WindTre, che oggi raggiunge il 97% della popolazione italiana, mentre il 4G arriva al 99,7%. Un’infrastruttura tecnologicamente evoluta che garantisce prestazioni elevate e una copertura stabile anche nelle aree meno centrali. La compatibilità con il 5G è possibile su tutti i dispositivi abilitati e nelle zone coperte.

Ma WindTre non si limita solo alla connessione. L’ operatore infatti offre anche strumenti semplici per gestire ogni aspetto dell’offerta. L’app ufficiale, scaricabile da tutti gli store digitali, consente di controllare in tempo reale i consumi, ricaricare in un click e personalizzare l’abbonamento. Con un punteggio di 4.3 su 5, l’applicazione è tra le più apprezzate nel mondo delle telecomunicazioni. Chi sceglie WindTre può anche accedere al programma WINDAY, che offre vantaggi esclusivi ogni giorno. Tra cui sconti, premi e promozioni riservate agli utenti più fedeli. Insomma tutto ciò rende la proposta ancora più interessante per chi vuole cambiare gestore senza complicazioni.