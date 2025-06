Motorola Edge 60 ha un prezzo RIDICOLO su Amazon oggi

La migliore occasione dell’ultimo periodo per tutti gli utenti che vogliono acquistare un medio di gamma cercando di risparmia molto più di quanto avrebbero mai immaginato, in questi giorni su Amazon vi aspetta la promozione applicata direttamente su Motorola Edge 60.

Lo smartphone è un top di gamma travestito da medio di gamma, è difatti dotato di un display da 6,7 pollici di diagonale, P-OLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, che viene affiancato dalla presenza di protezione Gorilla Glass 7i, oltre 16 milioni di colori ed anche 446 ppi. Il processore è di discreta qualità generale, trattasi di un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con frequenza di clock a 2,5GHz, alle cui spalle è possibile trovare 12GB di RAM ed anche fino a 512GB di memoria interna (con possibilità di espandere la memoria interna fino a 1TB).

Motorola Edge 60: lo sconto più pazzo su Amazon

Se volete acquistare uno smartphone che appartiene alla fascia intermedia ed è considerato da tutti come uno dei migliori in circolazione, allora dovete subito fare affidamento sul Motorola Edge 60, device che di base costerebbe 379 euro, ma che allo stesso tempo viene a costare solamente 306,89 euro, considerando la riduzione del 19% attiva solo oggi. Premete qui per l’acquisto.

Siamo consapevoli del fatto che non si tratti di uno sconto particolarmente importante, ma è altrettanto vero che lo smartphone è stato lanciato sul mercato da relativamente poco tempo, di conseguenza è davvero difficile pensare di assistere ad uno sconto più importante e persistente di quanto potete trovare in questi giorni su Amazon. Il prodoto è da considerarsi disponibile al seguente prezzo solo nella sua colorazione Gibraltar Sea, con spedizione a domicilio in tempi ridottissimi e garanzia di 24 mesi.