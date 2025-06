Acer Swift Go 16 imbattibile a questo prezzo: approfittatene subito

Scegliere quale PC acquistare potrebbe essere una sfida non del tutto semplice dato che il mercato offre ormai tantissime proposte con caratteristiche tecniche differenti. Se siete in cerca di un dispositivo con un ottimo rapporto qualità/prezzo, questo Acer Swift Go 16 è senza alcun dubbio la migliore soluzione per voi.

Non passa certamente inosservato il design che si contraddistingue grazie a un corpo sottile e leggero in alluminio che lo rende perfetto anche per essere inserito in borsa. L’estrema leggerezza, dunque, consente di portarlo sempre dietro. Oltre a ciò il design è caratterizzato dalla presenza di una cerniera completamente estendibile a 180° e di un otturatore per la privacy.

Acer Swift Go 16: i dettagli

Non un dispositivo qualunque! L’Acer Swift Go 16 presenta numerosi vantaggi per migliorare l’esperienza utente in qualsiasi circostanza. Non passa inosservato il display 16″ 3.2K OLED DCI-P3 con formato 16:10 che regala immagini ultra fluide a 120 Hz, colori brillanti, neri straordinariamente profondi e una qualità dell’immagine ultra nitida. Oltre a ciò, non manca una webcam QHD 1440p perfetta per effettuare riunioni di lavoro o semplici videochiamate con gli amici.

L’esperienza d’uso e la praticità di questo dispositivo vengono migliorate anche grazie alle 2 porte USB Type-C e all’HDMI 2.1. Inoltre, il supporto al Wi-Fi 6E e lo slot MicroSD, rendono il notebook Swift Go completo e perfetto per poter garantire una produttività senza interruzioni in qualsiasi momento.

Prestazioni eccellenti assicurate grazie al processore Intel Core Ultra 5 125U di nuova generazione e alla scheda grafica integrata Intel.

Oggi potete acquistare l’Acer Swift Go 16 con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Su Amazon infatti il prezzo è di soli 692,81 euro. Non dimenticate che grazie ad Amazon avete la spedizione gratuita e una garanzia di 24 mesi.