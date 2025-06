Xiaomi interrompe gli aggiornamenti per 12 smartphone

Xiaomi ha da poco aggiornato la sua lista ufficiale di prodotti EOL, End of Life. E ha aggiunto ben 12 smartphone che non riceveranno più aggiornamenti software, né patch di sicurezza. Questa decisione riguarda non solo i modelli a marchio Xiaomi. Ma anche quelli dei brand secondari REDMI e POCO. Che fanno parte tra l’altro della stessa famiglia. Tra i dispositivi che ne fanno parte ci sono alcuni modelli lanciati tra il 2021 e il 2022. Inclusi dispositivi molto famosi come il Xiaomi Mi 11 Ultra e il POCO F4 GT.

Cosa significa per gli utenti Xiaomi e quali opzioni considerare

L’allargamento della lista EOL rappresenta una svolta importante. Implica infatti la fine del supporto ufficiale. Con il conseguente aumento dei rischi di sicurezza e possibile incompatibilità con future app e servizi. I dispositivi interessati sono stati messi sul mercato tra uno e due anni fa. E sono stati venduti in vari mercati globali, compresa l’Italia. Oltre al Mi 11 Ultra, altri modelli a marchio Xiaomi sono stati esclusi dai futuri update. Come Mi 11i e Mi11X Pro (quest’ultimo disponibile solo in India). Mentre POCO si vede tagliare fuori il F4 GT e il M4 Pro 5G.

Gli utenti che hanno uno di questi telefoni dovranno considerare che la mancanza di questi aggiornamenti potrebbe rendere i dispositivi meno sicuri nel tempo. Inoltre, con il progredire della tecnologia, le app più recenti potrebbero non essere più completamente compatibili. Di conseguenza, chi ha modelli inseriti nella lista EOL potrebbe valutare il passaggio a un telefono più aggiornato. Questo servirà a mantenere un’esperienza fluida e sicura.

Per chi è interessato a cambiare il suo dispositivo, deve consultare le guide aggiornate sui migliori smartphone Android. Solo in questo modo saprà scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Xiaomi, dal lato suo, continua a lanciare nuovi dispositivi sul mercato. E a supportare i modelli più nuovi con aggiornamenti regolari. Ma è inevitabile che con il tempo i prodotti più vecchi vengano piano piano messi da parte. Questo per garantire efficienza e sicurezza ai consumatori.