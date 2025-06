Xiaomi 15 in offerta da PAURA su Amazon: sconto di 200 euro

La promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni è una delle migliori in circolazione, in quanto va a toccare uno smartphone di alto livello, come lo Xiaomi 15, abbassandone notevolmente il prezzo finale di vendita, scendendo anche di 210 euro.

Il risparmio messo a disposizione del consumatore finale è indiscutibilmente molto interessante, poiché va a toccare un top di gamma assoluto, dotato di display da 6,36 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 2670 pixel, LTPO OLED che può raggiungere un refresh rate di 120Hz ed una densità di 460 ppi. Il processore non poteva essere migliore, è il potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock che supera i 4GHz, affiancato dalla presenza di ben 16GB di RAM e tanta ROM, la quale dipende direttamente dalla versione che l’utente sceglie di acquistare.

Xiaomi 15, uno sconto inedito ed esclusivo

Sconto assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che vogliono il massimo con il minimo sforzo, acquistare un top di gamma oggi non è più così costoso quanto in passato, poiché il listino di 999 euro per lo Xiaomi 15 è solo un ricordo. La riduzione del 20% applicata direttamente da Amazon abbassa la spesa di 200 euro, in modo tale da arrivare a dover effettuare un investimento di 798 euro. Potete averlo solo premendo qui.

Tanta potenza e qualità in dimensioni tutt’altro che elevate, avete capito bene, lo Xiaomi 15 è davvero molto piccolo e contenuto: 152,3 x 71,2 x 8,08 millimetri di spessore ed un peso che si aggira attorno ai 191 grammi. Nella parte posteriore può trovare posto un comparto fotografico davvero di tutto rispetto, con 3 sensori identici da 50 megapixel, anche se rispettivamente sono un principale, un ultragrandangolare ed anche un effetto bokeh/macro.