Amazon shock con lo sconto del 39% sul Samsung Galaxy

Una vera e propria occasione da non perdere vi attende su Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy A16, smartphone che abbraccia perfettamente la fascia bassa del settore della telefonia mobile, con la sua capacità di garantire buone prestazioni, offrendo in cambio una spesa che non supera i 150 euro.

Considerato a tutti gli effetti uno dei migliori prodotti dal rapporto qualità/prezzo, il Samsung Galaxy A16 ha un peso di 200 grammi e dimensioni che si avvicinano a 164,4 x 77,9 x 7,9 millimetri di spessore. Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core con una frequenza di clock che sale fino a 2,4GHz, ed anche una configurazione che viene completata dalla presenza di una GPU Mali-G68 MP2, con 4GB di RAM ed un massimo di 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 1,5TB).

Samsung Galaxy A16: la promozione Amazon da sogno

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy A16 non è mai stata così bassa, il suo listino di 239 euro viene fortemente ribassato proprio in questi giorni del 39%, sino ad arrivare ad un valore finale pari a 147 euro. Il prodotto può essere ordinato subito a questo link.

Disponibile in tre colorazioni, le quali però presentano prezzi altrettanto differenti, offre un comparto fotografico di tutto rispetto, in confronto proprio alla fascia di prezzo di posizionamento. Nell’avvicinarvi al prodotto dovete sapere che dispone nella parte posteriore di ben 3 sensori, suddivisi in un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 5 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida che facilita così l’utilizzo quotidiano e sul lungo periodo dello smartphone stesso.