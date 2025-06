Realme C71, ufficiale il nuovo budget phone di Realme

Sono state giornate intense per il produttore tech Realme. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale sul mercato diversi prodotti. Uno di questi è il nuovo Realme C71, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e con un design piuttosto curato. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Realme annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Realme C71

Realme C71 è il nuovo smartphone di fascia entry-level presentato in queste ore dal noto produttore tech Realme. Come già accennato in apertura, quest’ultimo presenta un design piuttosto curato. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni e con rifiniture originali, tra cui la colorazione verde smeraldo e la colorazione bianco perla.

Sul fronte è presente un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.67 pollici ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le prestazioni sono affidate questa volta ad un processore a marchio Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T7250. A supporto delle performance sono presenti tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno. L’autonomia è poi affidata ad una batteria piuttosto capiente. Si tratta di 6300 mah. È presente inoltre il supporto alla ricarica rapida dell’azienda, la SuperVOOC da 45W.

Si tratta di uno smartphone ultra resistente, dato che è presente la certificazione militare MIL-STD-810H. Il comparto fotografico è invece composto da un sensore fotografico principale da 50 MP AI Camera, mentre la fotocamera anteriore per i selfie è da 5 MP. Il software installato a bordo è invece Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la Realme UI. All’appello non mancano infine il chip NFC per i pagamenti contactless e il Wi-Fi 6.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Realme C71 sarà disponibile in Vietnam ad un prezzo iniziale di circa 134 euro al cambio attuale.