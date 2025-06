Hyundai INSTER Cross: emersi i dettagli sul debutto in Italia

Il conto alla rovescia è quasi terminato: sabato 7 e domenica 8 giugno gli showroom Hyundai di tutta Italia apriranno le porte per osservare la nuova INSTER Cross. Si tratta di un nuovo City-SUV 100% elettrico. Le protezioni in plastica grezza, i cerchi in lega da 17 pollici, i passaruota marcati e i paraurti specifici richiamano il mondo dei fuoristrada. Anche i fari full LED sembrano essere stati disegnati per suggerire robustezza e modernità allo stesso tempo. Alla base del progetto c’è la piattaforma di INSTER. Quest’ultima è stata lanciata di recente con ottimi riscontri.

Hyundai: arriva in Italia la nuova INSTER Cross

Per gli interni, la combinazione cromatica grigio-lime dà un tocco di originalità e mette in risalto le linee essenziali della plancia. Ma la vera sorpresa è la modularità. Tutti i sedili scorrono singolarmente, si reclinano e si ripiegano, trasformando l’abitacolo in un piccolo van. Anche se le dimensioni risultano contenute l’abitabilità e il bagagliaio sono da categoria superiore.

Il nuovo modello Hyundai presenta un motore elettrico da 115 CV. Alimentato da una batteria da 49 kWh. Quest’ultima assicura fino a 360 km di autonomia nel ciclo medio. Bastano 30 minuti in corrente continua da almeno 120 kW per passare dal 10 all’80% di carica. In alternativa, il caricatore di bordo da 11kW permette di sfruttare al meglio le stazioni in alternata presenti in molti centri urbani.

Hyundai ha scelto di rendere semplice la configurazione. È disponibile un unico allestimento, già ricchissimo di dotazioni tecnologiche per infotainment e sicurezza, proposto a 29.650 €. Chi preferisce dilazionare la spesa può optare per il finanziamento Hyundai Plus: 149€ al mese per 35 mesi (TAN 4,95 %, TAEG 6,32 %) con anticipo di 9.150€. Trascorsi i tre anni, si potrà decidere se sostituire l’auto con un altro modello del marchio, saldare la rata finale e tenerla, oppure restituirla senza impegni ulteriori. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione dedicata presente sul sito ufficiale di Hyundai.