Palermo: arriva un nuovo sistema che rivela le infrazioni stradali

La Polizia Municipale di Palermo ha potenziato le proprie procedure di controllo del traffico e della sosta irregolare. Per farlo si è dotata di un avanzato sistema di telecontrollo chiamato “Lince System”. Tale dispositivo, illustrato durante una conferenza stampa dal comandante Angelo Colucciello alla presenza dell’assessore comunale Dario Falzone. Rappresenta un importante salto di qualità nelle attività di vigilanza stradale svolte nella città. Il centro del “Lince System” è costituito da una telecamera a doppia direzione, dotata di supporto magnetico per un rapido montaggio sui veicoli della Polizia Municipale.

Da Palermo arriva un nuovo sistema di vigilanza per il traffico

Grazie a tale apparecchio, in dotazione agli agenti, diventa possibile acquisire simultaneamente due fotografie. Un’inquadratura ampia che riprende l’ambiente circostante e mostra chiaramente l’infrazione commessa. La seconda è un primo piano dedicato esclusivamente alla targa del veicolo. In tale modo, ogni violazione viene documentata in tempo reale e inviata al server centrale per l’emissione della sanzione.

Oltre alla funzione di rilevazione fotografica, il sistema si avvale di un software integrato. Il quale consente agli operatori di interrogare istantaneamente la banca dati della Motorizzazione Civile. Ciò significa che, nel corso dello stesso sopralluogo, è possibile verificare l’effettiva copertura assicurativa del veicolo. Oltre che la regolarità delle revisioni obbligatorie e altre informazioni utili a contestare eventuali irregolarità amministrative o tecniche.

Durante la conferenza stampa svoltasi presso la sede di via Ugo La Malfa, il comandante Colucciello ha sottolineato l’importanza di tale strumento. Ciò non solo per individuare tempestivamente i trasgressori, ma anche come deterrente nei confronti di quei comportamenti scorretti che contribuiscono al degrado urbano. A Palermo, le statistiche preliminari indicano una media giornaliera di circa cento verbali emessi grazie al controllo automatizzato. Con l’avvio operativo di tale nuova tecnologia, la città dimostra il proprio impegno nel contrasto alle infrazioni stradali. Ciò per garantire una maggiore sicurezza.