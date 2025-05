Google One, arrivano i piani di “Gemini Pro” e “Ultra”

Sembra che Google stia valutando di aumentare le opzioni di abbonamento AI per i suoi utenti. All’attuale offerta Gemini Advanced, si andrebbero ad aggiungere anche i piani “Gemini Pro” e “Gemini Ultra”. Il codice dell’AI di Google potrebbe contenere indizi sull’introduzione di questi due nuovi livelli di sottoscrizione all’interno di Google One AI.

Sempre vicino a questi rumor, un utente di X, BartokGabi17, avrebbe scovato in anteprima delle limitazioni che potrebbero compromettere il piano “Pro”. Uno screenshot mostrerebbe un avviso nell’app che notifica il raggiungimento del limite di video generati, con l’invito a attendere il mese successivo o a passare a “Gemini Ultra” per continuare a usufruire della funzionalità.

Interessante come queste indiscrezioni si collegano a precedenti affermazioni sullo sviluppo dei piani “Premium AI Plus” e “Premium AI Pro” da parte di Google. Per come si sta evolvendo la situazione, l’azienda di Mountain View potrebbe optare per una ridenominazione di tali offerte, allineando tutto ciò alla nomenclatura Gemini, già ben conosciuta dagli utenti.

Viediamo cosa portera questa novità in Gemini

Intanto, il piano AI Premium di Google One ha ricevuto da poco un potenziamento, offre agli abbonati un qualcosa di nuovo. Gli utenti esistenti hanno ottenuto l’accesso a NotebookLM Plus senza costi aggiuntivi. Questo aggiornamento include anche le capacità di Gemini Advanced in Gmail e Docs, oltre a 2 terabyte di spazio di archiviazione cloud. Con così tanta carne al fuoco per Gemini, le voci sui piani “Pro” e “Ultra” e i recenti miglioramenti, l’I/O 2025 di Google potrebbe riservarci moltissime ed incredibili novità.

Google ha recentemente incuriosito gli utenti tramite una newsletter, anticipando “nuove possibilità” in arrivo per l’AI. Pur mantenendo segreti sui dettagli, l’annuncio prometteva aggiornamenti volti a migliorare la “produttività” degli utenti e a introdurre nuove funzioni. Nonostante questo riguardi nuove interazioni all’interno dell’app e dell’esperienza browser di Gemini, non dobbiamo escludere la possibilità di ulteriori annunci di rilievo.