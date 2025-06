Apple inviti

Apple ha rilasciato la versione 1.2 dell’app Inviti, introducendo un’importante novità che permette di inserire riquadri di anteprima per link esterni. Questo aggiornamento rende l’applicazione ancora più versatile per la condivisione di contenuti e l’organizzazione di eventi tra gruppi di utenti.

Anteprima dei link con il nuovo riquadro

Con la nuova versione, gli utenti possono aggiungere un riquadro visivo a ogni invito inserendo un link a un contenuto esterno, come un articolo, un video o un post sui social. Questo consente di contestualizzare meglio l’invito, offrendo un’anteprima chiara del contenuto collegato. Il riquadro è visibile a tutti i partecipanti e rimanda direttamente alla fonte.

La funzione si integra con l’obiettivo generale dell’app: facilitare la condivisione di informazioni in ambienti collaborativi, come gruppi familiari, team di lavoro o community. Grazie al supporto dei riquadri, l’app diventa ora uno strumento utile non solo per eventi classici come cene o riunioni, ma anche per segnalare contenuti di interesse comune.

L’aggiunta dei riquadri rende gli inviti più ricchi e visivi. Chi organizza un evento può ora fornire ai partecipanti un contesto diretto inserendo articoli di approfondimento, video illustrativi o post da commentare insieme. La funzione punta a rendere l’app più interattiva e integrata nella vita digitale quotidiana degli utenti Apple.

Disponibile per tutti gli utenti con iOS aggiornato

L’aggiornamento è già disponibile gratuitamente sull’App Store per tutti gli utenti con dispositivi compatibili. La versione 1.2 è ottimizzata per iOS 17 e migliora anche la stabilità generale dell’applicazione.

L’aggiunta del supporto ai riquadri interattivi rappresenta un passo importante per rendere l’app Inviti più flessibile e integrata nell’ecosistema Apple. Grazie a questa novità, gli utenti possono ora allegare contenuti multimediali o interattivi direttamente all’invito, come link a video, mappe o documenti, offrendo un’esperienza di partecipazione più completa. Questo rafforza il ruolo dell’app come strumento multifunzione, non solo per organizzare eventi, ma anche per coordinare attività e condividere informazioni in maniera centralizzata.