Amazon abbatte il prezzo di Realme GT 7T con sconto di 150 euro

Uno dei migliori smartphone di fascia medio-alta da poco lanciati sul mercato è sicuramente Realme GT 7T, terminale che apre le porte del segmento a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto dal design quasi unico, oltre ad una elevata autonomia.

Le dimensioni del prodotto sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati nell’ultimo periodo, difatti ha un peso di 202 grammi, e raggiunge 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore. Il processore è un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G720 MC7, oltre a 12GB di RAM ed anche 512GB di memoria interna (che in questo caso non è espandibile con microSD).

Realme GT 7T: che offertona su Amazon

L’occasione perfetta per il momento attuale arriva con l’acquisto di Realme GT 7T, uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, partendo da un listino di 649,99 euro, per scendere sin da subito a 549,99 euro con uno sconto di 100 euro. A questo punto il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di applicare un ulteriore coupon del valore di 50 euro, in modo tale da poter arrivare a spendere solamente 499,99 euro a questo link.

I plus di questo dispositivo sono indubbiamente molteplici e toccano ad esempio anche la batteria, un componente da 7000mAh, che supporta ricarica rapida, ma che comunque risulta essere in grado di raggiungere una autonomia nettamnete superiore agli altri modelli in commercio. La luminosità massima, di 6000 nit, è più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, come anche la certificazione IP69, che ne facilita indubbiamente lo sfruttamento in ogni ambiente o location.