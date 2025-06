Collo robotico: ecco come si evolve il settore degli “umanoidi”

Will Cogley, noto ingegnere e creatore di contenuti su YouTube, ha effettuato un passo importante per la robotica umanoide. Si tratta di un nuovo collo robotico. Il quale riproduce fedelmente la struttura muscolare del collo umano. Tale nuovo dispositivo rappresenta un avanzamento importante nell’ambito dell’animatronica, puntando a rendere i movimenti dei robot sempre più fluidi e realistici. La caratteristica più sorprendente di tale collo robotico è la sua struttura. Quest’ultimo è composto da sei piccoli attuatori lineari che connettono la testa a una base simile alle spalle umane. Tale configurazione permette una vasta gamma di movimenti. Il funzionamento si basa su un principio noto come piattaforma Stewart, qui rielaborato in chiave biomeccanica, per imitare fedelmente la complessità dei muscoli del collo.

Nuovo collo robotico: ecco come funziona

Il lavoro di sviluppo è stato intenso e ha richiesto molte ore di programmazione e sperimentazione. Il controllo del sistema è affidato a un algoritmo di cinematica inversa scritto in Python. Quest’ultimo è capace di calcolare esattamente come ogni attuatore debba muoversi per raggiungere la posizione desiderata della testa. Oltre a ciò, Cogley ha progettato anche circuiti elettronici personalizzati per gestire l’alimentazione e il controllo dei motori. Garantendo così una gestione efficiente e precisa del sistema.

Durante la progettazione, Cogley si è trovato di fronte a sfide notevoli. Per mantenere un aspetto esteticamente umano ha dovuto rinunciare alla geometria perfetta della piattaforma Stewart. Quest’ultima, infatti, inizialmente causava movimenti poco stabili. La soluzione adottata riguarda una colonna vertebrale artificiale composta da vertebre rigide realizzate tramite stampa 3D e dischi flessibili che permettono sostegno e flessibilità. Proprio come una vera spina dorsale.

Con tale progetto, Cogley dimostra la propria abilità tecnica. E non solo. Il progetto rappresenta la sua capacità di fondere tecnologia avanzata e dettagli artistici. Aprendo così nuove frontiere per la robotica umanoide e animatronica.