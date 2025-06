Apple iPhone 16 è quasi GRATIS su Amazon oggi con l’offerta

Il rivale più agguerrito di Samsung Galaxy S25 è indiscutibilmente Apple iPhone 16, il segnale della continua rivalità tra le due aziende top del settore, un prodotto di relative piccole dimensioni, ma di alta qualità, che oggi può essere vostro con un forte risparmio su Amazon.

Nello scoprirne le caratteristiche tecniche, la prima cosa che notiamo sono sicuramente dimensioni che non vanno oltre il peso di 170 grammi (è uno dei più leggeri in circolazione), e 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. E’ un dispositivo che si tiene senza problemi tra le mani, oltre ad essere facilmente trasportabile ovunque vogliate. Il suo display è da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di un super Retina XDR con refresh rate che si ferma a 60Hz (per averne di più dovete affidarvi a iPhone 16 Pro o Pro Max), raggiungendo allo stesso tempo una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, 460 ppi ed anche protezione Ceramic Shield.

Aprite il canale Telegram con le nuove offerte Amazon esclusive ed i prezzi più bassi, dove potete ricevere ogni giorno anche codici sconto gratis in regalo.

Apple iPhone 16: la promozione Amazon è da impazzire

Una spesa molto bassa per l’acquisto di Apple iPhone 16, è questo ciò che vi attende su Amazon nel momento in cui foste interessati allo smartphone top di gamma dell’azienda americana, un prodotto che non costa più 979 euro, come previsto in origine di listino, ma che può essere aggiunto al carrello con un investimeno finale di soli 779 euro. Lo potete ordinare subito qui.

Il processore di nuova generazione è l’Apple 18, esa-core, precisamente con 6-core, migliorato dalla presenza di una GPU con 5-core e finalmente 8GB di RAM. La fotocamera è altrettanto di ottimo livello, essendo composta da due sensori nella parte posteriore, di cui il principale è di 48 megapixel, con alle spalle un ultragrandangolare da 12 megapixel.