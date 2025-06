WindTre, rimodulazioni e prezzi in rialzo a giugno: come evitare gli aumenti

WindTre ha avviato una nuova campagna di rimodulazioni tariffarie che interesserà alcuni clienti di linea mobile a partire da giugno 2025. La comunicazione ufficiale è comparsa nella sezione “WindTre Informa” del sito dell’operatore e prevede un aumento del canone mensile di 2 euro, accompagnato da un incremento del bundle dati.

Le modifiche contrattuali entreranno in vigore progressivamente. Dal 10 giugno cominceranno ad attivarsi i nuovi giga, mentre l’adeguamento del prezzo scatterà a partire dai rinnovi successivi al 9 luglio. I clienti coinvolti stanno ricevendo in queste ore un SMS informativo, con i dettagli personalizzati sul volume di traffico aggiuntivo, che può variare da 30 giga fino all’illimitato, in base al piano di partenza. In poche parole c’è da capire come funzionerà ma soprattutto come evitare di pagare di più, situazione che gli utenti cercano ormai ogni giorno quando pensano ad un nuovo gestore.

Possibile rifiutare l’aumento con un’offerta alternativa

La novità più rilevante è la possibilità di evitare l’aumento scegliendo un’opzione alternativa, chiamata offerta Plus. Chi opta per questa formula mantiene lo stesso prezzo mensile, lo stesso contenuto base, e riceve anche un piccolo vantaggio aggiuntivo “per il disturbo”, come lo definisce l’operatore. Si tratta, a seconda del caso, di 1 giga in più o 50 SMS extraogni mese, a partire dal 1° agosto 2025.

Per aderire a questa offerta, basta inviare un SMS gratuito con il testo “OPTIN” al numero 40400, entro la data limite indicata nel messaggio ricevuto. È importante non rispondere direttamente all’SMS della rimodulazione: occorre inviare un nuovo messaggio e senza anteporre il prefisso +39.

WindTre ha già adottato modalità simili per le rimodulazioni precedenti, mantenendo una certa trasparenza e offrendo ai clienti un’alternativa concreta. In un periodo in cui gli operatori modificano frequentemente le condizioni contrattuali, la possibilità di rifiutare un rincaro senza penalizzazioni rappresenta una soluzione apprezzabile per evitare sorprese in bolletta. Ora la scelta è tutta vostra.