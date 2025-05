Google Foto

Google sta testando una nuova funzionalità per Google Foto che mostra agli utenti il tempo stimato rimanente per completare il backup delle immagini e dei video. La funzione è stata individuata in fase di sviluppo e potrebbe essere rilasciata con uno dei prossimi aggiornamenti dell’app.

Maggiore trasparenza durante il backup

La nuova opzione mira a migliorare la trasparenza del processo di sincronizzazione dei contenuti multimediali, fornendo un’indicazione in tempo reale sulla durata residua del caricamento. Attualmente, Google Foto mostra solo il numero di elementi in fase di backup e una barra di avanzamento, ma senza informazioni sul tempo necessario al completamento.

Con questa modifica, gli utenti potranno conoscere una stima temporale basata su velocità di connessione, dimensione dei file e carico attuale sui server, elementi che incidono in modo diretto sulla durata del backup, soprattutto in presenza di video ad alta risoluzione o di grandi librerie di immagini. Secondo quanto trapelato, la funzione non è ancora disponibile pubblicamente. Compare solo in build interne dell’app Google Foto e potrebbe essere attivata lato server o tramite flag di sviluppo. Non è chiaro se sarà inizialmente disponibile solo per utenti selezionati o distribuita in modo graduale nelle versioni stabili.

Google non ha ancora confermato ufficialmente la funzione né fornito dettagli sulla roadmap. Tuttavia, l’inserimento di un sistema di stima dinamica dei tempi è coerente con l’evoluzione generale dell’app, sempre più orientata a fornire feedback in tempo reale all’utente.

Backup su cloud ancora centrale in Google Foto

Il backup cloud è una delle funzioni principali di Google Foto, attivo sia su Android che iOS. Consente la sincronizzazione automatica di foto e video con il proprio account Google, garantendo accesso da più dispositivi e protezione dei contenuti in caso di perdita o cambio del telefono.

Il sistema di backup può avvenire tramite Wi-Fi o rete mobile, con opzioni per limitare la qualità del caricamento o per escludere video. Una stima accurata dei tempi di completamento del processo sarebbe utile per utenti con connessioni lente o piani dati limitati.

L’introduzione di un indicatore temporale potrebbe rappresentare solo una parte di un più ampio aggiornamento dell’interfaccia dedicata al backup. Google potrebbe decidere di affiancare alla stima anche altre informazioni, come il peso totale dei file da caricare, la velocità istantanea di upload o suggerimenti per ottimizzare il processo.

Resta da capire se la novità sarà integrata anche nella versione desktop di Google Foto e se sarà legata in parte al tipo di account (base o Google One). Alcune funzioni avanzate, come la gestione delle dimensioni dei file o l’analisi dei contenuti, sono già oggi disponibili solo per utenti abbonati.

Google Foto continua a ricevere aggiornamenti costanti, in linea con l’obiettivo dell’azienda di migliorare l’esperienza utente nel cloud multimediale. Negli ultimi mesi, Google ha introdotto miglioramenti nella gestione degli album, nel riconoscimento automatico delle persone e nella creazione assistita di collage e video.

La possibilità di conoscere quanto tempo resta per completare il backup va in questa direzione, rendendo l’app più informativa e controllabile, senza cambiare radicalmente l’interfaccia o i flussi di utilizzo abituali.