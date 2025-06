Euronics SCONTI SHOCK: prezzi stellari su grandi prodotti

I prezzi da Euronics stanno precipitando più in fretta di una pioggia di meteoriti. Serve solo un po’ di prontezza e il gioco è fatto. Dimentica la lentezza, chi si ferma resta senza il suo device preferito. Gli sconti spaziali di Euronics sono un vero conto alla rovescia. Non ti serve la tuta da astronauta, solo voglia di tecnologia, comfort e un pizzico di furbizia. Vuoi una TV da urlo? Uno smartphone super accessoriato? O magari un notebook la cui ventola gira come una navicella e non emette il suono di un trattore? Ce n’è per tutti i gusti. Ma ricordati: Euronics non aspetta. Rischi di restare con il carrello vuoto, meglio partire subito. Le offerte sono calde come stelle appena nate, forse anche di più.

Offerte Euronics dai prezzi assurdamente ribassati

Il SAMSUNG Galaxy S24 256GB Onyx Black può essere tuo da Euronics a soltanto 599 euro. Design elegante e prestazioni da campione in tasca, avrai uno smartphone pazzesco. Ti serve forse un pc? L’HP Pavilion 16” con SSD da 512GB è in offerta super da Euronics a 749 euro. Veloce, affidabile, praticamente perfetto! Una colazione super si ha solo se scegli la superba DE LONGHI Magnifica Start a soli 399,90 euro. Altro device speciale da Euronics ora in promo è la LG Smart TV 98” 98UT91006LA a 1699 euro. Avrai una visione cinematografica e dimensioni da vero record.

Per i gamer più forti ed appassionati c’è poi ACER Notebook Gaming Nitro V 15 a 1149 euro, offre grafica potente e prestazioni senza compromessi. Il LENOVO Ideapad 3 15.6” con Intel i3 e 8GB RAM è invece da Euronics in mega sconto alla bellezza di soli 399 euro. Essenziale, smart, ma soprattutto conveniente. Infine, il tocco di classe in cucina. Il forno BOSCH HQA334EB3 classe A+ è tuo da Euronics a 499 euro. Potente per cucinare come uno chef e bello da vedere. Le offerte stanno però per sparire. Solo i più veloci riescono a conquistare questi affari da Euronics!