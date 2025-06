Esselunga, iPhone 15 ad un costo FOLLE: l’offerta scade oggi

Entri da Esselunga per comprare i pomodori. Poi vedi un cartello gigante con scritto iPhone 15 in offerta. Fai un passo indietro. Ti fermi. Controlli di aver letto bene. Sì, è proprio lui: il favoloso iPhone 15 in mezzo agli scaffali. Non è uno scherzo, è una super promo vera. Mentre scegli due etti di crudo e qualche snack, pensi che oggi non è un giorno qualsiasi. Perché puoi portarti a casa un pezzo di tecnologia da urlo a un prezzo bomba. Il tutto senza uscire dai soliti giri. Esselunga lo sa che tra un’offerta e l’altra può regalarti anche un sorriso extra largo. Ma occhio, non c’è tempo per rifletterci troppo. Fino al 1 giugno e poi puff. La promo vola via e tu resti con lo smartphone che si spegne a metà pomeriggio. Prendi il carrello, gira l’angolo e portati a casa il top.

Tutto il meglio in offerta da Esselunga

Il nuovo iPhone 15 ti conquista al primo tocco. Il design? Elegante, compatto e leggerissimo: 14,7 x 7,2 x 0,8 cm. Una bellezza da infilare in tasca. Ti colpisce subito lo schermo OLED da 6,1”. Luminoso, nitido, perfetto sotto il sole. I tuoi video diventano spettacolari, le foto incredibili. E i colori? Una festa per gli occhi. Parlando di foto: la fotocamera frontale da 12 Mpixel regala selfie perfetti. Sempre nitidi, senza sforzo. Sul retro, una combinazione vincente: 48 + 24 Mpixel. Anche con poca luce, il risultato è sempre top. Non manca la ricarica wireless. Lo appoggi e si ricarica. Niente più cavi in giro per casa. Tutto fluido, tutto semplice. E ora il bello: solo 879 euro. Sì, davvero. L’iPhone 15 lo trovi da Esselunga a un prezzo speciale che non si vede tutti i giorni. Corri in negozio o compra online, andando qui e leggendo tutti i dettagli, ma fallo in fretta. Esselunga ti aspetta, ma l’offerta ha le ore contate.