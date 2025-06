Immagini AI e scienza: sfida aperta alla credibilità dei dati

Nel mondo scientifico, un’immagine può fare la differenza tra un’intuizione interessante e una scoperta rivoluzionaria. Da sempre, foto e micrografie sono strumenti fondamentali per descrivere, spiegare e dimostrare. Ma che succede se quelle immagini, apparentemente perfette e convincenti, non provengono da un microscopio… ma da un’intelligenza artificiale?

La scienza sa distinguere il vero dal falso?

È proprio questa la domanda che sta iniziando a circolare sempre più spesso tra ricercatori, editori e revisori scientifici. Un recente studio tedesco ha messo alla prova più di 800 studenti universitari, mostrando loro una serie di immagini istologiche (quelle dei tessuti al microscopio), metà vere e metà create artificialmente. Il risultato? Una confusione quasi totale. Chi non aveva mai visto immagini del genere ha indovinato nel 55% dei casi — poco più di un lancio di moneta. Anche chi era più esperto non è andato oltre il 70%. Insomma: distinguere realtà e finzione è diventato un gioco davvero complicato.

Il dottor Ralf Mrowka, uno degli autori dello studio, ha detto chiaramente di essere rimasto sorpreso dalla qualità delle immagini create dall’AI. Una volta che il sistema viene “allenato” a dovere, può generare immagini realistiche a ciclo continuo. E questo non solo rende difficile distinguere il vero dal falso, ma apre scenari inquietanti anche sul piano dell’etica e della trasparenza scientifica.

Gli strumenti di analisi delle immagini oggi disponibili riescono a individuare i trucchi “tradizionali” — come ritagli, incollaggi o modifiche evidenti — ma contro le immagini generate interamente dall’intelligenza artificiale spesso alzano bandiera bianca. Alcune startup, come ImageTwin, stanno cercando di sviluppare soluzioni ad hoc, ma la corsa è serrata: l’AI evolve più in fretta delle difese.

E non è solo una questione tecnica. Come ha fatto notare Chhavi Chauhan, esperta della comunicazione scientifica, nella revisione dei lavori spesso nessuno sospetta che un’immagine possa essere artificiale. Quindi non la si guarda con occhio critico, come invece accaduto durante l’esperimento.

Alla fine, la proposta degli studiosi è tanto semplice quanto efficace: chiedere sempre i dati originali. Non per sfiducia, ma per trasparenza. Perché nel mondo della scienza, la fiducia è importante — ma i fatti lo sono ancora di più.