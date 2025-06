Apple MacBook Pro: CROLLA il prezzo di 800 euro su Amazon

La proposta attuale per l’acquisto di Apple MacBook Pro su Amazon è indiscutibilmente una delle migliori che abbiamo mai visto, proprio perché il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di abbracciare un prodotto di altissimo livello, in vendita con uno sconto decisamente importante.

Il modello è stato lanciato sul mercato nel 2023, è caratterizzato da alcune specifiche tecniche che gli permettono di innalzarsi su tutti gli altri distinguendosi per la propria qualità generale: display da 14,2 pollici di diagonale, un Liquid Retina XDR di alto livello, con processore Apple M3 Pro con 12-core, che viene affiancato dalla GPU a 18 core. La configurazione che gli utenti possono cogliere al volo in questi giorni prevede inoltre 18GB di RAM ed anche 1TB di memoria interna su SSD.

Approfittate dei codici sconto Amazon gratis e delle offerte speciali che potete avere in esclusiva solo con il canale Telegram dedicato.

Apple MacBook Pro è in super sconto su Amazon per poco

Spendere poco per l’acquisto di un Apple MacBook Pro, o comunque molto meno rispetto al listino iniziale, è possibile con l’ultima promozione resa disponibile da Amazon. La variante di cui vi stiamo parlando prevede un prezzo di 2879 euro, cifra che siamo consapevoli di essere particolarmente elevata e difficile da raggiungere per la maggior parte degli utenti, per questo motivo è stato inserito uno sconto del 28% da parte di Amazon, che corrisponde a tutti gli effetti ad una riduzione di 800 euro rispetto al listino, per arrivare ad un valore finale di 2084,26 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

All’interno della confezione è presente, anche se è quasi superfluo ricordarlo, l’alimentatore USB-C da collegare direttamente alla presa a muro per ricaricare il terminale, oltre al cavo da USB-C a magsafe 3 lungo 2 metri. Il prodotto è in vendita nella sua colorazione Nero Siderale, davvero molto elegante.