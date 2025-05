Iliad compie gli anni, ma niente novità per le offerte

Da qualche giorno l’operatore telefonico Iliad ha compiuto il suo settimo compleanno. Nonostante questo lieto evento, l’operatore sembra che per il momento non abbia voluto apportare modifiche di rilievo al suo catalogo di offerte di rete mobile. Quest’ultimo è infatti già di per sé interessante e soprattutto conveniente. Vediamo qui di seguito le offerte del momento.

Iliad compie gli anni, ecco l’attuale catalogo di offerte di rete mobile

Per il momento l’operatore telefonico Iliad non ha intenzione di modificare il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco compiuto il suo settimo compleanno ma a quanto pare per il momento non aggiornerà il suo catalogo. Quest’ultimo dispone infatti al momento di numerose offerte di rilievo, convenienti e con un ottimo bundle mensile.

Una delle offerte del momento è Iliad Giga 200. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per averla, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a soli 9,99 euro al mese.

L’operatore sta poi proponendo un’altra offerta mobile con supporto alla navigazione in 5G. Si tratta dell’offerta denominata Iliad Giga 250. Come suggerisce il nome, in questo caso gli utenti potranno utilizzare fino a ben 250 GB per navigare in tranquillità in 5G. Rimangono anche qui disponibili minuti senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo da sostenere, in questo caso, è pari a 11,99 euro al mese.

C’è poi disponibile l’offerta denominata Iiad Giga 120. Quest’ultima si differenziata dalle precedenti offerti in quanto supporta la navigazione solo in 4G e in 4G+. Sono inclusi fino a 120 GB, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo per il rinnovo di questa offerta è di 7,99 euro al mese.