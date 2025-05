Signal sostiene che la nostra privacy digitale sia in pericolo

Una decisione inaspettata ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra tecnologia e riservatezza. Signal, una delle app di messaggistica più apprezzate per la sua attenzione alla privacy, ha bloccato una funzione dell’Intelligenza Artificiale di Microsoft, chiamata ‘Recall’. Questo strumento, integrato nei nuovi sistemi Windows, permette di catturare automaticamente schermate, compresi i messaggi presenti sullo schermo. Una funzione all’apparenza utile, ma che secondo Signal compromette la sicurezza delle chat private.

WhatsApp sotto pressione, seguirà la strada di Signal ?

Tale blocco non è solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio intervento tecnico. Signal infatti, ha deciso di impedire che i suoi contenuti vengano acquisiti da questa funzione, considerandola un rischio reale per gli utenti. La raccolta automatica di messaggi potrebbe ad esempio portare alla diffusione non autorizzata di informazioni sensibili. Non si tratta di una semplice preoccupazione teorica. In quanto in un contesto sempre più interconnesso come il nostro, ogni dato potrebbe essere riutilizzato da algoritmi in modo incontrollato, persino per finalità malevole.

L’iniziativa di Signal fa riflettere il mondo delle app di messaggistica, che sempre più devono confrontarsi con l’evoluzione dei sistemi operativi. Chi vuole, potrà comunque disattivare il blocco entrando nelle impostazioni di Windows. Ma la questione centrale resta, quali limiti devono essere posti all’Intelligenza Artificiale quando si tratta di proteggere la privacy?

Il caso Signal-Microsoft non lascia indifferente nemmeno WhatsApp. Da anni l’ app lavora per garantire la sicurezza delle chat, investendo in crittografia e protezioni contro le intercettazioni. Ma l’arrivo di funzioni invasive come Recall cambia le regole del gioco. Poiché adesso anche l’ambiente in cui la piattaforma viene usata può rappresentare una minaccia. A tal proposito, l’ azienda di Meta potrebbe presto valutare una strategia simile a quella adottata da Signal, soprattutto per la versione desktop. Insomma, non è più sufficiente proteggere i messaggi dall’interno, bisogna difendere anche il contesto esterno in cui vengono visualizzati.