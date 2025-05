Google Meet prende il posto definitivo di Duo

Google ha deciso di abbandonare definitivamente Duo, la sua applicazione di videochiamate pensata principalmente per gli utenti consumer. Duo era stata integrata in Meet già da qualche anno, ma per alcune chiamate, definite “legacy”, il vecchio protocollo è ancora in uso. Queste chiamate avvengono quando uno degli interlocutori non aggiorna l’applicazione all’ultima versione. Da ora in poi, gli utenti di Meet vedranno comparire avvisi che indicano la progressiva sostituzione di Duo con Meet. La transizione definitiva avverrà a settembre 2025, quando il supporto per Duo sarà rimosso completamente. Prima di allora, Google consiglia di esportare la cronologia delle chiamate e i video messaggi, perché durante il passaggio al nuovo protocollo saranno eliminati.

Addio alle funzioni storiche di Duo, benvenute le novità di Meet

La decisione di chiudere Duo rispecchia una strategia chiara di Google. Semplificare e unificare le proprie piattaforme di comunicazione video. Il passaggio a Meet porterà però vantaggi concreti, anche se alcune caratteristiche storiche di Duo non saranno più disponibili.

Con la chiusura di Duo, alcune funzioni molto apprezzate dagli utenti, come la modalità famiglia, i Momenti, la modalità bassa luminosità, il risparmio dati e la funzione Knock Knock, non saranno più supportate. Si tratta di caratteristiche che però erano specifiche di Duo e non sono state integrate in Meet. In compenso, Google punta a offrire un’esperienza più moderna e ricca con Meet. La qualità delle chiamate sarà migliorata. Soprattutto grazie a strumenti come la correzione automatica della luminosità. Inoltre, Meet offre nuove funzionalità molto utili. Stiamo parlando della trascrizione in tempo reale delle conversazioni. Oppure la possibilità di condividere lo schermo e di alzare la mano per intervenire durante le riunioni. Sono presenti anche effetti grafici e aumenta la sicurezza dei dati scambiati.

Un punto importante riguarda gli smart display Nest, che ancora oggi non supportano Meet. Google ha confermato che, per questi dispositivi, le chiamate legacy di Duo continueranno a funzionare e non verranno aggiornate a Meet. Gli utenti potranno quindi continuare a usare Nest come prima, senza cambiamenti immediati. Al momento non sono state fornite tempistiche precise per l’arrivo di Meet su questi dispositivi. Neanche se è certo che questo avverrà in futuro.