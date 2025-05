Copertina Motorola Edge 60 Pro

Non avevo aspettative altissime quando ho iniziato a usare il Motorola Edge 60 Pro, lo ammetto. Pensavo al solito dispositivo “onesto”, che fa il suo dovere ma senza lasciare il segno. E invece mi sbagliavo. Dopo settimane in cui l’ho usato come smartphone principale, tra lavoro, video, foto e momenti di puro relax, posso dirlo chiaramente: è uno dei telefoni più completi che abbia mai provato nel 2025, e forse il più sottovalutato.

Design

Appena tolto dalla scatola, ho capito che non si tratta di un prodotto “di contorno”. Il design è curato in ogni minimo dettaglio: cornici sottilissime, profilo leggero, bordi ben smussati e quel colore Pantone che lo rende immediatamente riconoscibile. Io ho provato la versione “Nordic Blue” e ogni volta che lo tiro fuori dalla tasca, qualcuno mi chiede che smartphone sia.

Non è solo bello, è anche comodissimo da usare: sottile ma non fragile, curvo quanto basta per non scivolare, e con materiali che trasmettono solidità. Non trattiene impronte, non si graffia facilmente, e sì, sta ancora bene anche senza cover.

Display

Lo schermo è semplicemente pazzesco. Si tratta di un pOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ estesa (1220p) e refresh rate a 120 Hz. Ma quello che mi ha colpito è la luminosità mostruosa da 4500 nit. L’ho portato in giro ovunque, anche sotto il sole pieno, e non ho mai avuto problemi a leggere una chat o guardare un video.

I colori sono vibranti, ma mai esagerati, e il touch è sempre reattivo. Guardare Netflix o YouTube è un piacere, ma anche solo leggere articoli o usare l’editor di testo diventa fluido e naturale. Insomma, è uno schermo che non ti stanca mai.

Prestazioni e hardware

Dentro c’è il MediaTek Dimensity 8300 Ultra, accoppiato a 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0. E fidati: si muove come uno Snapdragon top di gamma. Ho fatto multitasking estremo, ho montato clip video, ho giocato a titoli pesanti come Genshin Impact, e lui non ha fatto una piega.

La cosa più bella? Non scalda mai davvero, nemmeno sotto stress. E la fluidità è costante: non ci sono rallentamenti, non ci sono app che si bloccano, non c’è nulla che ti faccia desiderare di passare a qualcosa di “più potente”.

Fotocamera

Motorola ha piazzato dietro un triplo modulo davvero interessante: una principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 50 MP (che serve anche come macro), e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Di giorno fa foto nitide, ricche di dettaglio, con una gestione dei colori che resta realistica.

Di sera si difende bene: la modalità notturna lavora in automatico e non forza troppo le luci. I selfie? Fotocamera frontale da 50 MP, e lo dico da persona che non si fa mille autoritratti: sono incredibilmente buoni. Non smarmella i colori e non ti fa sembrare plastificato.

Batteria e ricarica

Con 6000 mAh di batteria, il telefono dura tranquillamente fino a due giorni interi se non lo usi per maratone Netflix. Anche con uso intenso, arrivi sempre a sera con margine. E la ricarica rapida a 125W è una benedizione: in poco più di 15 minuti sei carico al 100%. C’è anche la ricarica wireless a 50W e perfino la ricarica inversa, utile per gli auricolari.

Software

Motorola ci ha messo sopra la sua classica interfaccia pulita, praticamente Android stock ma con qualche aggiunta intelligente: le gesture Moto funzionano sempre (torcia agitando il polso, fotocamera ruotando il telefono), e ci sono alcune funzioni AI nuove come “Catch me up” e “Remember this” che però, al momento, parlano solo inglese. Tutto è veloce, semplice, senza app inutili preinstallate. E riceverà 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 di patch di sicurezza, il che è più che onesto.

Conclusioni

Il Motorola Edge 60 Pro costa 649 euro: un vero best buy. L’azienda ha finalmente sfornato uno smartphone che non ha punti deboli seri, e che riesce a unire potenza, stile e concretezza senza costare una follia. Lo uso ogni giorno con piacere, non lo sento mai “limitato” e non mi ha mai dato la voglia di cambiare. È fluido, bello, solido, e soprattutto coerente in tutto. Se cerchi un telefono che sembri da 1000 euro ma ne costi poco più della metà, questo è il prodotto perfetto.