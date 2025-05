Feder Mobile si rinnova sul sito, ecco le offerte disponibili

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di rinnovarsi, cambiando leggermente la grafica del proprio sito web. L’operatore ha infatti deciso di proporre direttamente nella home page del sito le offerte mobile principali da poter acquistare ed attivare. Non sembrano esserci invece novità per quanto riguarda il catalogo standard di offerte. Vediamo qui di seguito le offerte disponibili.

Feder Mobile rinnova il suo sito web, resta invece invariato il catalogo di offerte

Feder Mobile ha da poco deciso di rinnovare graficamente il suo sito web, rendendo ancora più facile ed immediata la scelta di una nuova offerta mobile. Come già detto in apertura, infatti, ora gli utenti troveranno direttamente nella home page del sito ufficiale le offerte che si potranno attivare. Nonostante questo rinnovamento, non sembra che siano stati introdotti cambiamenti di rilievo per quanto riguarda il catalogo di offerte mobile dell’operatore. Queste sono per la maggior parte disponibili sia per i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

In particolare, l’operatore ha infatti deciso di lasciare questo catalogo invariato per il momento. Questo significa che rimane disponibile l’offerta più a basso costo dell’operatore, ovvero Feder Easy. Quest’ultima include ogni mese fino a 8 GB di traffico dati, 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 30 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è quello attualmente più basso, dato che è pari a soli 3,99 euro al mese.

Ad un costo per il rinnovo pari a 5,99 euro al mese troviamo poi ancora l’offerta mobile denominata Feder UP 100. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un maggior quantitativo di giga per navigare. Si tratta infatti di un bundle comprendente fino a 100 GB. L’offerta include poi ogni mese fino a 50 sms verso tutti i numeri e in questo caso minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.