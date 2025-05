Elden Ring Nightreign: cali di framerate mandano in crisi i PC

Elden Ring Nightreign è finalmente arrivato, ma il suo debutto è segnato da un imprevisto che nessuno si aspettava. Le schede grafiche più recenti, quelle che dovrebbero offrire il meglio, sono in difficoltà. Calano i framerate, l’esperienza traballa. FromSoftware conferma l’anomalia, parla di indagini in corso e suggerisce ai giocatori di abbassare le impostazioni grafiche. Passare da “Alto” a “Medio” o addirittura “Basso” è l’unico rimedio, insieme alla riduzione della risoluzione. Consigli anche su Steam per controllare l’integrità dei file. Intanto, tuttavia, la delusione cresce e gli utenti si fanno sentire.

Le GPU moderne piegate dal regno oscuro di Elden Ring Nightreign

Cosa succede quando proprio la tecnologia più avanzata vacilla? L’ironia è amara. Chi si è preparato da mesi, chi ha aggiornato il proprio PC con le ultime GPU, si ritrova oggi a combattere non solo contro i boss , ma contro scatti e rallentamenti. Elden Ring Nightreign è vasto, profondo, visivamente mozzafiato, ma tutto questo si scontra con un’ottimizzazione imperfetta, che colpisce i sistemi più recenti. C’è chi ha visto il gioco bloccarsi, chi ha riscontrato microstuttering continuo. L’incredulità diventa frustrazione. Si può davvero godere di un gioco così quando l’esperienza non è quella promessa?

FromSoftware invita alla calma, promette miglioramenti imminenti. Intanto, però, chi gioca su PC si ritrova a sperimentare impostazioni su impostazioni, provando ogni soluzione possibile per tornare a una fluidità accettabile. La magia di Elden Ring Nightreign c’è, palpita sotto la superficie, ma resta soffocata da problemi tecnici che non risparmiano nemmeno i sistemi più potenti. Il pubblico risponderà con pazienza? O questi scatti lasceranno cicatrici più profonde delle battaglie del gioco stesso? In attesa di una patch risolutiva, resta l’amaro paradosso: più potente è la scheda, più alto è dunque il rischio di rallentamenti. Un inizio negativo per un viaggio fantastico che prometteva grandezza. Quanto dovremmo attendere?