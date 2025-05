Amazon folle: sconta lo smart speaker Sonos Era 100 del 33%

Il Sonos Era 100 è uno smart speaker di fascia medio alta che consente di sperimentare un campo sonoro ampio e un suono spettacolare in qualsiasi circostanza. Nonostante arrivi dunque sul mercato con un prezzo non accessibile a tutti, Amazon oggi vi consente di acquistarlo con un costo incredibilmente vantaggioso.

Se siete appassionati di musica e volete dunque portare i vostri brani preferiti ovunque, questa soluzione marchiata Sonos è perfetta per voi. Grazie al design compatto, questo smart speaker si adatta perfettamente a librerie, piani di lavoro, scrivanie o comodini. Oltre al design che consente di adattarla a qualsiasi ambiente, con la tecnologia di calibrazione Trueplay presente nell’app Sonos è possibile analizzare l’acustica della stanza e ottimizzare l’equalizzazione dell’altoparlante. In tal modo, il suono dei contenuti audio e video viene riprodotto con una qualità migliore.

Sonos Era 100: imperdibile a questo prezzo

Mettete da parte i vecchi speaker per lasciare spazio a una soluzione progettata nei minimi dettagli per offrirvi il meglio dell’esperienza sonora in qualsiasi momento e in ogni angolo della vostra casa. Naturalmente, i punti di forza di questo Sonos Era 100 non sono solamente quelli citati in apertura.

Parliamo infatti di uno smart speaker che racchiude una serie di funzioni che rendono la qualità sonora eccellente. Grazie a un processore 47% più veloce rispetto agli standard e l’architettura acustica a due tweeter di nuova generazione, produce una separazione stereo dettagliata. Oltre a ciò, un midwoofer più grande del 25% aiuta a rafforzare la qualità dei bassi.

Grazie allo sconto del 33% oggi disponibile su Amazon, oggi avete l’opportunità di acquistare questo smart speaker Sonos a un prezzo davvero incredibile. Non a caso, infatti, il costo del prezzo di listino crolla a soli 187,68 euro.