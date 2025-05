Fusione nucleare, nuovi test per raggiungere una versione stabile

Due aziende statunitensi stanno collaborando per realizzare un sistema in grado di innescare la fusione nucleare su larga scala. Il sistema sarà progettato per accumulare energia elettrica e rilasciarla in impulsi potenti e controllati. Le aziende interessate sono la Pacific Fusion Corporation e la General Atomics e saranno impegnate nella realizzazione del sistema che permetterà di procedere con la fusione nucleare. Infatti questo sistema sarà fondamentale per stabilire una produzione di energia sicura e stabile nonché adatta alle esigenze odierne.

Verrà testato il generatore Marx ad impedenza adattata di prossima generazione e la sua integrazione nel sistema in grado di generare una forte corrente elettrica per comprimere un bersaglio di fusione nucleare. Infatti grazie a questo processo verranno raggiunte le temperature e pressioni necessarie al processo. Ovviamente il sistema dovrà essere in grado di produrre energia in modo sicuro e pulito. Questo potrà essere garantito con l’ ausilio del nuovo processo sperimentato dalle due aziende statunitensi.

Fusione nucleare, nuovi sistemi sperimentati

La creazione di un impianto in grado di produrre un’ elevata quantità di energia è una sfida, ma le aziende stanno lavorando affinché venga realizzato in tempi brevi. Il sistema è uno dei più potenti della storia in grado di gestire una potenza così elevata come la fusione nucleare. Ogni modulo sarà in grado di rilasciare circa 2 terawatt di potenza di picco in un singolo impulso molto rapido. Nel progetto di Pacific Fusion sono previsti 150 moduli in modo da produrre un’ abbondante energia in modo costante. In questo momento sono in atto tutte le sperimentazioni del caso in modo da realizzare un sistema stabile e sicuro. Inoltre grazie all’ impiego di tecnologie avanzate, c’è la possibilità di inserire sistemi sempre più tecnologici.

Quindi probabilmente nei prossimi anni vedremo l’ impiego della fusione nucleare al posto della moderna fissione nucleare molto pericolosa e dannosa per l’ ecosistema.