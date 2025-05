Android regala app e giochi del Play Store a pagamento totalmente gratis oggi

La volontà degli utenti Android di avere a che fare con contenuti di livello è sempre viva, in quanto all’interno del Play Store ci sono svariate opportunità che fomentano il tutto. Oggi è la volta di qualche titolo a pagamento che diventa improvvisamente gratuito, chiaramente solo per chi dispone di un dispositivo Android. Questa iniziativa, che si è già vista diverse altre volte, porta alcuni giochi ed alcune applicazioni di gran livello ad essere totalmente gratuite ma solo per qualche ora o per qualche giorno.

L’opportunità quindi è molto ghiotta soprattutto per chi ama svariare tra diversi contenuti, che sia a scopo ricreativo o di utilità. Questa opportunità dunque sarà disponibile sul Play Store con alcuni titoli ben precisi e non con tutti, pertanto abbiamo provveduto a segnalarli nel prossimo paragrafo in un elenco dettagliato con tutti i link diretti al market di Google. Bisogna tenere conto del fatto che ogni contenuto scaricato sarà per sempre gratuito anche se l’utente dovesse scegliere di cancellarlo subito dopo averlo scaricato: l’account di Google ricorderà infatti che quel determinato contenuto era stato scaricato in maniera gratuita e quindi lo permetterà di nuovo.

Play Store di Google: solo oggi gli utenti Android possono scaricare gratis questi titoli a pagamento

Per portare a casa titoli a pagamento del mondo Android, bisogna ovviamente pagare ma non oggi per quanto concerne alcuni contenuti ben precisi. Come si può vedere in basso c’è una lista che oltre a mostrare i nomi dei giochi e delle applicazioni coinvolte nell’iniziativa, presenta anche i link diretti per il download ufficiale.

Vi consigliamo di affrettarvi per portare a casa tutto ciò che vi occorre, magari scaricando tutti i contenuti della lista intera. Ecco l’elenco al completo: