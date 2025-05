Volo Londra–New York in 45 minuti? Presto realtà

Viaggiare tra due continenti in meno tempo di quanto oggi si impiega per attraversare una grande città sembra fantascienza. Eppure, presto potrebbe diventare realtà. L’artefice di tale visione è Oscar Viñals, ingegnere aerospaziale spagnolo. Quest’ultimo ha immaginato un aereo rivoluzionario capace di ridisegnare i confini della mobilità globale. Il progetto si chiama A-HyM Hypersonic Air Master e promette di collegare Londra e New York con un volo di appena 45 minuti. Ciò grazie a una velocità stimata di Mach 7.3, circa 9.000 km/h. Al momento, la vettura è ancora in fase concettuale. Ma rappresenta un balzo importante per l’aviazione civile. Potrebbe trasportare fino a 170 passeggeri. Il tutto a circa 30.000 metri d’altezza. Un’altitudine che è il doppio di quella dei normali voli commerciali. A tali quote e velocità, le sollecitazioni termiche e meccaniche sono estreme. Per affrontarle, Viñals propone una struttura avanzata composta da fibra di carbonio e titanio, in grado di resistere fino a 1.000 °C.

Un nuovo volo ultraveloce: ecco i dettagli