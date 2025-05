Tesla: BYD le ruba il primato in Europa e si prende il podio

A quanto pare il settore dell’automotive in Europa sta rapidamente cambiando volto in favore delle auto di produzione cinese, a quanto pare fatti le barriere di mercato che l’Europa aveva imposto verso la Cina con dei rincari sulle importazioni non hanno rallentato l’economia cinese di importazione in Europa, ma anzi hanno stimolato da nazione orientale, diversificare la propria polenta per consentire l’acquisto da parte, tutto ciò che ha portato a dei risultati davvero sorprendenti che dopo diversi anni hanno consentito a un colosso cinese delle auto elettriche, BYD, di scalzare Tesla, la quale da diversi anni era la dominatrice incontrastata del mercato delle auto elettriche in Europa.

Numeri importanti

Nello specifico, il settore delle auto elettriche ad aprile 2025 ha assegnato numeri davvero importanti, con i brand cinesi registrano un impressionante balzo in avanti del 79%, raggiungendo 50.173 unità.

Il segreto dietro questi numeri è rappresentato dalla strategia di diversificazione applicata dalle aziende cinesi alle Europa, queste ultime infatti hanno buttato molto sulle ibride plugin con e senza ricarica riuscendo a segnare numeri davvero importanti, mentre le vendite di auto elettriche cinesi sono cresciute del 41%, quelle delle ibride plug-in (per entrambe serve una wallbox) hanno registrato un incredibile +534%, raggiungendo 9.472 unità.

Ciò ha portato ad un traguardo davvero per la prima volta, infatti dopo tantissimo tempo BYD ha venduto più auto di Tesla ad Aprile 2025, 7.231 contro 7.165 unità.

Sicuramente si tratta di un traguardo davvero senza precedenti che ovviamente lascia riflettere e deve imporre dei ragionamenti non indifferenti all’Europa, l’espansione cinese verso occidente infatti sembra davvero imperiosa e difficile da contrastare in termini di concorrenza e competitività, non è un caso infatti che nonostante gli importanti prezzi legati alle importazioni, i numeri invece che decrescere continuano a crescere, cioè in merito ovviamente della competitività davvero incredibile del mercato cinese, le case automobilistiche europee dovranno sicuramente prendere esempio per riuscire a migliorare il loro mercato onde evitare un vera e propria dipendenza del settore automotive del mercato cinese.