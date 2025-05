Smartwatch e droni più autonomi con il chip AI Pro

Immagina un chip grande quanto un’unghia, che però riesce a pensare in modo simile a un cervello umano. E no, non è fantascienza: si chiama AI Pro ed è il nuovo progetto di un team di ricerca tedesco guidato da Hussam Amrouch, professore all’Università Tecnica di Monaco. L’idea alla base è semplice ma potente: costruire un processore che non dipenda da internet o dal cloud per “ragionare”, ma che possa farlo da solo, direttamente sul dispositivo.

Il chip che pensa da solo come un cervello umano

Questo chip, infatti, funziona in modo neuromorfico. In pratica, imita il modo in cui funzionano i neuroni nel nostro cervello, integrando memoria e calcolo nella stessa architettura compatta. Niente più continue comunicazioni tra due blocchi separati, come accade nei chip tradizionali: qui tutto è concentrato in un unico minuscolo spazio.

E il risultato è notevole. AI Pro è in grado di riconoscere schemi e prendere decisioni anche con pochissimi dati, grazie a una tecnica chiamata hyperdimensional computing. Non ha bisogno di “vedere” milioni di esempi per imparare: gli basta cogliere l’essenza. Come un essere umano che impara a riconoscere un oggetto dopo averlo visto una volta sola.

Il chip è piccolissimo — appena 1 mm² — ma quello che stupisce è il consumo: solo 24 microjoule durante i test. Una cifra minuscola se paragonata a quella dei processori standard, che richiedono da 10 a 100 volte più energia. Ecco perché si presta benissimo a dispositivi portatili, tipo smartwatch o sensori medici, che possono così funzionare anche in luoghi senza rete e, soprattutto, senza inviare dati sensibili a server esterni.

Per ora, il costo di produzione è alto (circa 30.000 euro), ma non è pensato per sostituire i colossi come NVIDIA. Piuttosto, vuole essere una soluzione di nicchia per chi ha bisogno di AI locale, autonoma e sicura. Pensa a droni che sanno evitare ostacoli senza GPS, o a robot che prendono decisioni al volo, anche in ambienti complessi.

In un’epoca in cui tutto sembra passare per la nuvola, questo piccolo chip ci ricorda che a volte, per essere davvero smart, basta tenere i piedi per terra — e il cervello in tasca.