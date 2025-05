NVIDIA: scopriamo le novità presentate al Computex 2025

NVIDIA ha presentato una serie di novità dedicate all’intelligenza artificiale. Le innovazioni spaziano dal potenziamento dell’hardware fino alla creazione di nuovi ecosistemi e partnership strategiche. Tale pacchetto di novità è stato presentato in occasione dell’edizione 2025 del Computex di Taipei. NVIDIA sta cercando di consolidarsi non solo come fornitore di chip, ma come protagonista di un vasto ecosistema AI. La roadmap presentata promette di ridefinire, nel prossimo futuro, il modo in cui ricerca, industria e applicazioni commerciali sfruttano l’intelligenza artificiale. Ecco un approfondimento sulle novità più rilevanti.

NVIDIA: le novità presentate nel settore dell’intelligenza artificiale

NVIDIA aveva già presentato qualche tempo fa le sue workstation dedicate all’AI, note come DGX Spark e DGX Station. Al Computex è stato però annunciato che numerosi partner. Tra cui Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo e MSI. Inoltre, NVIDIA ha annunciato il suo impegno nelle “fabbriche AI”. Si tratta di un data center dall’architettura straordinaria. Al suo interno saranno installati ben 10.000 acceleratori basati sull’avanzatissima architettura Blackwell. Un’infrastruttura pensata per alimentare progetti di ricerca e sviluppo ad altissima intensità computazionale. La fonderia TSMC parteciperà attivamente al progetto per migliorare i processi produttivi. In tale contesto, il programma Enterprise AI Factory Validated Design fornisce linee guida per costruire le proprie infrastrutture.

L’AI si sta diffondendo anche nelle infrastrutture di storage e nei sistemi di robotica. Alcune realtà aziendali hanno introdotto “colleghi AI” nei team operativi. Stanno aumentando anche i cosiddetti gemelli digitali. Si tratta di repliche di prodotti e oggetti che, grazie a nuove linee guida, possono essere utilizzati nei processi di ricerca e sviluppo. Inoltre, tra le novità hardware introdotte da NVIDIA spicca NVLink Fusion. Un’evoluzione del sistema di interconnessione che permette ai chip. Tale soluzione sarà la base per infrastrutture AI “semi-custom”. I primi a integrare NVLink Fusion saranno MediaTek e Qualcomm.

Le ulteriori innovazioni di NVIDIA

In ambito quantistico, NVIDIA ha inaugurato il Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT), sede dell’ABCI-Q. Si tratta del più potente supercomputer dedicato alla ricerca quantistica. Caratterizzato da 2.020 GPU AI H100 basate su architettura Hopper.

Tra le soluzioni software spicca AI Blueprint for Video Search and Summarization (VSS). Si tratta di un insieme di agenti intelligenti in grado di esaminare flussi video e restituire insight, trend, sommari e avvisi. Inoltre, per facilitare l’accesso alle GPU in cloud, NVIDIA ha lanciato DGX Cloud Lepton. Un marketplace che connette sviluppatori e aziende in cerca di piattaforme AI. Le proposte spaziano da abbonamenti o pagamenti “una tantum”, differenziati per area geografica e tipologia di servizio.

ASUS costruirà un sistema destinato al National Center for High-Performance Computing di Taiwan. Per tale progetto 1.700 GPU Blackwell uniranno le forze per sostenere studi sul cambiamento climatico, l’informatica quantistica e nuove tecnologie AI. Infine, aziende come TSMC, Cadence, Siemens, Synopsys e KLA hanno già adottato o stanno implementando server dotati di GPU Blackwell per accelerare le fasi di progettazione e produzione di nuovi chip.