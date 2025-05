Reolink Altas è la nuova telecamera Wi-Fi che registra prima del movimento

La nuova telecamera di sicurezza Reolink Altas introduce una funzionalità che distingue questo modello dalla concorrenza: la preregistrazione intelligente. Diversamente dalle telecamere tradizionali che iniziano a registrare solo dopo aver rilevato un movimento, Altas cattura automaticamente fino a 10 secondi di video precedenti all’attivazione del sensore.

Questa caratteristica risponde a una delle principali limitazioni delle telecamere di sicurezza domestiche: la perdita dei momenti iniziali di un evento. Spesso gli utenti si trovano a visualizzare registrazioni che mostrano solo la parte finale di un episodio, perdendo informazioni cruciali come l’arrivo di un visitatore o l’avvicinamento di un potenziale intruso.

La tecnologia di preregistrazione funziona mantenendo in memoria un buffer continuo delle immagini, che viene salvato definitivamente solo quando il sensore PIR rileva effettivamente un movimento. Questo approccio permette di ottenere una documentazione completa degli eventi senza consumare inutilmente spazio di archiviazione.

Autonomia estesa e tecnologia avanzata

Il cuore energetico di Altas è una batteria da 20.000 mAh, significativamente più capiente rispetto alla media delle telecamere wireless sul mercato. In modalità preregistrazione, che richiede un consumo energetico maggiore per mantenere attiva la funzione di buffer, la telecamera garantisce comunque 14 giorni di autonomia. Utilizzando invece la modalità di attivazione standard tramite sensore PIR, l’autonomia si estende fino a 540 giorni.

La confezione include un pannello solare da 6 watt specificamente progettato per questa telecamera. In condizioni di illuminazione adeguate, il pannello è in grado di mantenere la carica della batteria, rendendo di fatto illimitata l’autonomia del dispositivo. Questa soluzione risulta particolarmente vantaggiosa per installazioni in posizioni difficilmente accessibili o per utenti che desiderano ridurre al minimo la manutenzione.

Dal punto di vista delle prestazioni video, Altas integra la tecnologia ColorX sviluppata da Reolink, che combina un obiettivo ultra-luminoso F1.0 con un sensore avanzato per garantire immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa capacità rappresenta un miglioramento significativo rispetto alle telecamere che passano automaticamente alla modalità infrarossi notturna, perdendo le informazioni cromatiche spesso utili per l’identificazione.

La registrazione avviene in risoluzione 2K, offrendo un buon compromesso tra qualità delle immagini e dimensioni dei file. Il sistema di rilevamento intelligente basato su algoritmi di machine learning è in grado di distinguere automaticamente tra persone, animali domestici e veicoli, permettendo agli utenti di personalizzare le notifiche in base alle proprie esigenze e riducendo significativamente i falsi allarmi causati da movimenti irrilevanti.

L’installazione risulta semplificata dalla natura wireless del dispositivo e dalla possibilità di posizionarlo in qualsiasi punto coperto dalla rete Wi-Fi domestica. La telecamera supporta le connessioni Wi-Fi dual-band e include funzionalità di backup su cloud opzionali, oltre alla possibilità di archiviazione locale tramite scheda microSD.

Posizionamento di mercato e disponibilità

Con un prezzo di lancio di 159,99 euro, pannello solare incluso, Altas si posiziona nella fascia media del mercato delle telecamere di sicurezza wireless. Il costo risulta competitivo considerando l’inclusione del pannello solare, che solitamente viene venduto separatamente dalla concorrenza con prezzi che oscillano tra i 30 e i 50 euro.

L’assenza di costi di abbonamento per le funzionalità di intelligenza artificiale rappresenta un vantaggio economico nel lungo termine, considerando che molti competitor richiedono abbonamenti mensili per servizi analoghi, con costi che possono superare i 100 euro annui.

La telecamera è disponibile per l’acquisto attraverso il sito ufficiale Reolink.com e su Amazon Italia, con spedizione immediata su tutto il territorio nazionale. Reolink offre inoltre un servizio di assistenza tecnica in italiano e una garanzia di due anni sul prodotto.