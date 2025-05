iPhone 17 Air

Il futuro iPhone 17 Air potrebbe diventare lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. Le prime immagini trapelate online rivelano un design che punta su linee minimali, materiali avanzati e una riduzione estrema dello spessore, confermando un cambio di rotta nella progettazione dei dispositivi mobili di Cupertino.

Design ultrasottile e materiali avanzati

Le immagini CAD pubblicate in anteprima mostrano un profilo estremamente sottile, con uno spessore stimato di 5,5 millimetri. Si tratta di una cifra che, se confermata, collocherebbe iPhone 17 Air al di sotto dell’iPhone 6 (6,9 mm) e vicino agli attuali iPad Pro M4, che raggiungono i 5,1 mm. Il nuovo modello punta quindi a una svolta estetica e ingegneristica che Apple non aveva mai affrontato in passato su iPhone.

Per raggiungere questo risultato, l’azienda dovrebbe impiegare una combinazione di titanio e alluminio nella realizzazione della scocca. Questi materiali permetterebbero di garantire robustezza strutturale pur mantenendo il peso contenuto, una necessità per un dispositivo così sottile.

Eliminazione della SIM fisica e fotocamera integrata nel telaio

Un altro dettaglio evidenziato dai render è l’assenza del vassoio per la SIM fisica, a conferma della volontà di Apple di puntare su una adozione globale della eSIM. Già in alcuni mercati come gli Stati Uniti, iPhone viene distribuito solo in versione eSIM, ma con iPhone 17 Air questa impostazione potrebbe diventare standard a livello internazionale.

Le immagini mostrano anche una fotocamera posteriore completamente integrata nel telaio, senza sporgenze. Una soluzione che permetterebbe non solo di mantenere il profilo uniforme, ma anche di proteggere il modulo fotografico da urti accidentali. Si tratta di una modifica significativa rispetto agli attuali modelli, che da anni presentano un’isola rialzata per le fotocamere.

Non ci sono al momento conferme ufficiali sulle specifiche tecniche dell’iPhone 17 Air. Il design ultra-sottile lascia presumere compromessi in termini di batteria e componentistica interna, ma Apple potrebbe aver sviluppato nuove soluzioni per ridurre l’ingombro delle singole parti.

Non è chiaro se il dispositivo sarà dotato di chip della serie A19 o se integrerà funzionalità avanzate basate su intelligenza artificiale, in linea con quanto annunciato nel corso degli eventi Apple più recenti. Anche sul fronte display, non ci sono conferme: le indiscrezioni parlano di un pannello OLED da circa 6,1 pollici, ma i dati restano non verificati.

Secondo quanto riportato, iPhone 17 Air dovrebbe collocarsi nella fascia alta della gamma iPhone 17, che includerà anche i modelli Pro e Pro Max. Apple potrebbe presentare il dispositivo nel corso del 2025, con un evento previsto per l’autunno, come da tradizione.