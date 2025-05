ZEUS, il laser da 2 petawatt che sfida i limiti dell’energia

Hai presente quei momenti in cui la realtà supera davvero la fantascienza? Beh, uno di questi è appena successo in un laboratorio negli Stati Uniti, dove hanno acceso un laser talmente potente che sembra uscito da un film di supereroi. Si chiama ZEUS — nome impegnativo, sì, ma decisamente meritato — e ha appena fatto registrare un picco di potenza di 2 petawatt. Per capirci, è un 2 seguito da quindici zeri. Il tutto concentrato in un battito di ciglia? No, molto meno: parliamo di 25 quintilionesimi di secondo. Ma in quel minuscolo istante, ha sprigionato una potenza cento volte superiore a quella che il mondo intero consuma nello stesso momento. Roba da lasciarti senza fiato.

Perché ZEUS, il nuovo laser USA, potrebbe rivoluzionare medicina e fisica quantistica

ZEUS si trova all’interno del Gérard Mourou Center for Ultrafast Optical Science, all’Università del Michigan. E non è lì per decorare: questo mostro tecnologico è stato costruito con muri spessi 60 cm di cemento per contenere le radiazioni generate. Tradotto: non è proprio il tipo di giocattolo che accendi per sbaglio. Dietro al progetto c’è la National Science Foundation, che ci ha investito circa 16 milioni di dollari. E in cambio si è portata a casa il laser più potente degli Stati Uniti. Addio HERCULES (che, poverino, si fermava a “soli” 300 terawatt).

Ma ZEUS non è solo muscoli. La vera magia è nel modo in cui funziona: utilizza un gas (tipo elio) che, colpito dal laser, si trasforma in plasma. Da lì, gli elettroni vengono sparati via a velocità vicinissime a quella della luce. Si chiama “wakefield acceleration” ed è un po’ come surfare sull’onda creata dalla luce. Il risultato? Particelle accelerate come nei grandi laboratori tipo CERN, ma in uno spazio molto più piccolo.

E no, non si tratta solo di esperimenti per scienziati entusiasti: ci sono applicazioni reali e importanti all’orizzonte. Si parla di imaging medico ultra preciso con radiazioni minime (immagina esami diagnostici meno invasivi), di fisica quantistica, sicurezza nazionale, persino di simulazioni cosmiche. Insomma, non solo ZEUS fa scintille, ma potrebbe davvero cambiare il nostro modo di studiare l’universo… e prenderci cura della nostra salute.

Il prossimo step? Un esperimento che promette scintille ancora più grandi: far scontrare gli elettroni accelerati con impulsi laser da 3 petawatt per simulare una potenza equivalente a uno zettawatt (sì, con 21 zeri). E a quel punto, chi lo sa? Magari riusciremo a dare un’occhiata a come funziona davvero l’universo.