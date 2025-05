WindTre, da luglio nuovi aumenti per la rete mobile

A quanto pare, l’estate in arrivo non sarà proprio delle migliori per alcuni clienti di rete mobile di WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico italiano sta inviando una apposita comunicazione per annunciare l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Secondo quanto riportato, questi ultimi dovrebbero essere introdotti proprio a partire dal mese di luglio 2025, quindi proprio nel pieno dell’estate. I clienti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni stanno ricevendo un sms con la comunicazione in questione.

WindTre annuncia l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni a partire da luglio 2025

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco comunicato l’imminente arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi riguarderanno principalmente il costo di alcune offerte di rete mobile comprendenti un bundle con traffico dati per navigare. Secondo quanto è emerso, questi aumenti saranno applicati a partire dal mese di luglio, in particolare dalla giornata del prossimo 10 luglio 2025. Gli aumenti in questione dovrebbero avere un importo massimo pari a 2 euro in più al mese.

L’operatore ha così giustificato l’arrivo di queste nuove rimodulazioni: “WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce”.

I clienti coinvolti non sono comunque obbligati ad accettare queste rimodulazioni. Se lo vorranno, potranno infatti attivare un’offerta plus. Potranno ricevere 1 GB extra o 50 sms extra rispetto a quelli previsti solitamente dalla propria offerta senza subire aumenti. Questi saranno introdotti a partire dalla giornata del 1 agosto 2025. Per farlo, sarà però necessario inviare un SMS al numero 40400 con il codice OPTIN.

Rimane poi la possibilità di esercitare il proprio diritto di recesso. Per farlo , sarà necessario seguire uno di questi metodi: