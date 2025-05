Robot Roborock Qrevo Slim a prezzo folle: su Amazon risparmiate 400€

Acquistare un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta con un prezzo inferiore ai 1000 euro non è impossibile. Grazie agli sconti e promozioni messi a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon, ogni giorno sono tantissimi i prodotti che vengono offerti a prezzi imperdibili. Oggi, tra i tanti, c’è proprio il robot Roborock Qrevo Slim che racchiude una potenza straordinaria in un telaio sottile e alto solo 8,2 cm. Tale caratteristica rende questo robot perfetto per raggiungere anche le aree più difficili.

Oltre a ciò, la progettazione che ha portato all’implementazione di avanzate capacità di localizzazione e mappatura gli consente di passare senza problemi sotto divani, letti e altre aree ristrette, offrendo un’esperienza di pulizia completa ovunque.

Robot Roborock Qrevo Slim oggi in offerta

Un’offerta unica vi consente di acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti e di mettere da parte i dispositivi classici pensati per la pulizia degli ambienti. Tra le tante caratteristiche che rendono questo modello Roborock perfetto ci sono le due spazzole controrotanti interamente in gomma e la potenza di aspirazione di 11.000 Pa che conferiscono al robot una straordinaria forza pulente.

Eliminare sporco, peli e detriti da vari tipi di pavimenti, come legno, piastrelle e tappeti, non è più un problema. Con l’utilizzo del robot Roborock potete dire addio allo sporco e, soprattutto, alla fatica. Infine, il sofisticato sistema 3D Time-of-Flight di cui dispone, permette una visione 3D dell’ambiente circostante consentendo una navigazione precisa anche in aree più difficili come intorno a mobili.

Non perdete altro tempo se volete approfittare dello sconto messo a disposizione da Amazon sul prezzo di listino. Oggi per acquistare il Roborock Qrevo Slim servono solamente 899 euro anziché 1.299 grazie a uno sconto folle del 31%. Anche la spedizione è gratuita!