Reolink Altas: arriva in Italia la videocamera AI

Reolink amplia la propria gamma di videocamere per la sicurezza domestica con Altas. Si tratta di una videocamera wireless dotata di batteria integrata e pannello solare da 6 W. L’azienda ha ora annunciato il suo arrivo anche in Italia. Acquistabile in pre-ordine sul sito ufficiale e su Amazon, Altas può essere ordinata al prezzo di listino di 159€ in bundle con l’Alimentatore Solare Reolink Solar Panel 2 da 6W. Chi ha già confermato il proprio ordine entro il 26 maggio versando un acconto di 1€ potrà beneficiare di uno sconto del 15% sul prezzo consigliato. Rendendo l’offerta ancora più appetibile. Le sue dimensioni compatte (126×78×76 mm) e il peso di 554 g ne facilitano l’installazione ovunque.

Altas arriva sul mercato italiano: ecco i dettagli

La batteria da 20.000 mAh rappresenta uno dei punti di forza della videocamera. In modalità Motion Detection (registrazione di eventi) l’autonomia può superare i 540 giorni con un utilizzo medio di 300 secondi di video al giorno. Mentre attivando la registrazione continua a 3 fps il dispositivo rimane operativo per circa 8 giorni. In modalità preregistrazione a 3 fps, l’autonomia è di 14 giorni. Con il pannello solare da 6 W sempre collegato, la videocamera si mantiene carica praticamente senza interventi manuali. Soluzione ideale per installazioni in aree senza alimentazione di rete.

E non è tutto. Altas ha un sensore CMOS da 1/1,8″. Quest’ultimo è capace di catturare video in risoluzione 2560×1440 (2K). L’obiettivo, con apertura focale F1.0, assicura immagini luminose in qualsiasi condizione. Ciò grazie alla tecnologia proprietaria ColorX che garantisce visione a colori e dettagli nitidi anche al buio. Il campo visivo copre 110° in diagonale, 90° in orizzontale e 50° in verticale. Offrendo così una visione ampia dell’area sorvegliata. La videocamera supporta la visione notturna a colori e un frame rate massimo di 15 fps.

L’audio bidirezionale, con microfono e speaker integrati, permette di ascoltare ciò che accade. Oltre che comunicare direttamente tramite l’app. Altas combina il sensore PIR con algoritmi di intelligenza artificiale per distinguere persone, veicoli e animali. Il tutto entro un raggio di 10 metri e ridurre i falsi allarmi.

A differenza delle soluzioni tradizionali, la videocamera Reolink è in grado di “guardare indietro nel tempo”. Ciò fino a 10 secondi prima dell’evento, grazie alla funzione di preregistrazione. In caso di allarme, infatti, la videocamera include nel filmato anche i momenti immediatamente precedenti. L’intervallo di preregistrazione è personalizzabile. Va da un minimo di 2 secondi a un massimo di 10. Mentre il frame rate può essere impostato a 1, 3 o 5 fps in tale modalità.

Per le connessioni, Altas offre WiFi 6 per una trasmissione rapida dei dati, Bluetooth 5.0 per l’associazione iniziale e porta USB-C per eventuali ricariche dirette. A ciò si unisce una slot microSD fino a 512 GB per l’archiviazione locale. Il dispositivo è compatibile con sistemi Windows e macOS, così come con smartphone iOS e Android. Inoltre, può essere integrato con Google Assistant, Amazon Alexa e il servizio cloud proprietario Reolink Cloud.