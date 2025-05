Robot: migliora la percezione sensoriale delle macchine

Di recente, sono state presentate novità interessanti per il settore della robotica. Nello specifico, il team di scienziati del centro di ricerca della Duke University hanno sviluppato un’innovativa metodologia. Quest’ultima permette ai robot di orientarsi in ambienti complessi con un livello di percezione mai raggiunto prima. Non si tratta semplicemente di un’evoluzione tecnologica, ma di un vero salto di qualità nella capacità sensoriale delle macchine. Ciò è possibile grazie ad una piattaforma denominata WildFusion. Con tale sistema un robot a quattro zampe è ora capace di “percepire” il terreno sotto di sé, come farebbe un essere umano.

Robot con maggiore percezione: ecco i dettagli dalla Duke

Tradizionalmente, i dispositivi robotici autonomi si affidano quasi esclusivamente a telecamere e sensori LiDAR. Strumenti usati per raccogliere dati sull’ambiente circostante. Eppure, in contesti naturali o fortemente irregolari, tali dispositivi si rivelano spesso limitati. I sentieri possono essere poco definiti, i riferimenti visivi scarsi, e la costruzione di mappe tridimensionali precisa diventa complessa. WildFusion nasce proprio per superare tali ostacoli, integrando molteplici tipi di dati sensoriali in un’unica rappresentazione spaziale coerente.

Il robot che impiega tale tecnologia è equipaggiato non solo con telecamere RGB e LiDAR, ma anche con microfoni da contatto e sensori tattili. Nel dettaglio, i microfoni captano le vibrazioni prodotte dal contatto con il terreno, distinguendo materiali diversi. I sensori tattili, invece, misurano la pressione e l’inclinazione del corpo del robot, consentendo una regolazione dinamica del movimento in risposta alla conformazione del suolo. L’elaborazione di tutti tali segnali è affidata a un modello di intelligenza artificiale basato su rappresentazioni neurali implicite. Quest’ultimo sintetizza i dati in una visione fluida dello spazio. Ciò consente al robot di scegliere autonomamente.

Il sistema è stato sperimentato nel parco statale di Eno River, in Carolina del Nord, dove la varietà di ambienti ha rappresentato un banco di prova ideale. Qui, WildFusion ha migliorato nettamente la capacità del robot di valutare la percorribilità del terreno, permettendogli di muoversi con maggior sicurezza e naturalezza. Le possibili applicazioni di WildFusion sono molteplici e promettenti. Da missioni di soccorso in zone pericolose a ispezioni in luoghi inaccessibili all’uomo, tale piattaforma può rendere l’automazione più versatile e affidabile. Allo stesso tempo, è fondamentale affrontare con attenzione le questioni etiche legate all’impiego di robot autonomi in contesti delicati. Mantenendo sempre un adeguato livello di controllo umano e trasparenza per prevenire abusi.