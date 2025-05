Realme Neo7 Turbo: debutto anticipato e caratteristiche già svelate

Non c’è più nulla da nascondere. A soli due giorni dal lancio ufficiale, previsto per il 29 maggio in Cina, Realme ha deciso di pubblicare in anticipo la pagina dedicata al nuovo Neo7 Turbo sul proprio store. Una mossa che ha colto di sorpresa molti appassionati del marchio, ma che ha anche permesso di conoscere in anticipo tutte le specifiche di questo dispositivo.

Il Neo7 Turbo rappresenta il tassello finale della serie Neo7. Questo smartphone si inserisce nella fascia medio-alta e cerca di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un mercato sempre più competitivo.

Realme Neo7 Turbo: prestazioni elevate, display avanzato e ricarica ultra veloce

Le certificazioni IP66, IP68 e IP69 sono tra le prime novità che saltano all’occhio. Questi standard garantiscono una resistenza elevata a polvere e acqua, posizionando il Neo7 Turbo un gradino sopra molti concorrenti diretti. Interessante anche la presenza di un motore per la vibrazione aptica lineare di nuova generazione, pensato per offrire un’esperienza più precisa e realistica durante l’uso quotidiano. Realme ha inserito persino un sensore IR nella parte alta del telefono, una caratteristica piuttosto rara per la sua fascia di riferimento.

Dal punto di vista tecnico, il Realme Neo7 Turbo non fa compromessi. Lo schermo OLED BOE Q10 da 1,5K offre una luminosità di picco di 6.500nit. Un valore molto elevato che promette visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento a 144Hz e il PWM dimming a 4.608Hz migliorano sensibilmente la fluidità e riducono l’affaticamento degli occhi. Altro dettaglio importante per chi passa molte ore davanti allo schermo.

Il processore scelto è il Dimensity 9400e, supportato da configurazioni con 12 o 16GB di RAM e spazio di archiviazione fino a 512GB. La batteria da 7.200mAh con ricarica rapida a 100W assicura una grossa autonomia e tempi di ricarica ridotti al minimo. La fotocamera principale da 50MP promette scatti nitidi, mentre il supporto NFC completa una dotazione già molto ricca. Saranno disponibili infine due varianti di colore, nero e argento.