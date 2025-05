Realme Neo 7 Turbo passa dal portale TENAA

Durante la giornata del prossimo 29 maggio 2025 il produttore tech Realme annuncerà in veste ufficiale in Cina il suo nuovo smartphone di punta. Ci stiamo riferendo al prossimo Realme Neo 7 Turbo. Proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato nei database del portale cinese TENAA, confermando in parte alcune delle sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme Neo 7 Turbo, il nuovo smartphone passa dal portale cinese TENAA

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone di punta di Realme è stato avvistato in rete sul portale cinese TENAA. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme Neo 7 Turbo. Secondo quanto riportato sul portale in questione, ora sappiamo che il nuovo device del produttore tech Realme avrà sul fronte un display con tecnologia AMOLED.

Il pannello avrà una diagonale molto estesa, pari a ben 6.8 pollici. Anche la risoluzione sarà elevata, ovvero pari a 1.5K (2800 x 1280 pixel). Al suo interno sarà integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misurerà 162.42 x 76.13 x 8.79 mm, mentre il peso complessivo sarà pari a 205,7 grammi. Ci sarà anche un sensore a infrarossi.

Il sito cinese TENAA ci ha inoltre rivelato alcune informazioni riguardanti il comparto fotografico. Secondo quanto riportato, il nuovo device avrà una fotocamera anteriore per i selfie da 16 MP. Sul retro, invece, lo smartphone avrà un sensore fotografico principale da 50 MP e un secondo sensore presumibilmente grandangolare da 8 MP.

Queste sono le informazioni confermate da TENAA. Ricordiamo però che l’azienda ha già confermato alcune caratteristiche del nuovo Realme Neo 7 Turbo.

Tra queste, l’azienda ha confermato ufficialmente la presenza di una batteria davvero enorme. Questa avrà infatti una capienza pari a ben 7200 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W. L’azienda ha poi confermato la presenza del processore top di gamma MediaTek Dimensity 9400e.