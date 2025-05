Mozilla: ufficiale l’addio a Pocket e Fakespot

Stanno per arrivare interessanti novità per Mozilla. L’azienda, di recente, ha annunciato la decisione di terminare definitivamente due servizi strettamente collegati al browser Firefox. Si tratta di Pocket e Fakespot. Tali strumenti saranno gradualmente dismessi nei prossimi mesi. Mentre l’azienda si focalizzerà esclusivamente sul potenziamento di Firefox. Pocket è nato come un’app autonoma, acquisita da Mozilla nel 2017. Per molto tempo è stata molto apprezzata dagli utenti. Ciò grazie alla possibilità di salvare contenuti da consultare in un secondo momento. La piattaforma vantava oltre 10 milioni di utenti attivi. Ed offriva diverse funzionalità pratiche. Tra cui un’interfaccia semplice e priva di distrazioni e la possibilità di leggere offline. A ciò si aggiunge anche la lettura vocale dei testi e un sistema di etichettatura per organizzare i contenuti salvati.

Mozilla propone cambiamenti per il suo ecosistema browser

L’azienda ha, però, rilevato che il modo in cui le persone consumano contenuti online è mutato, rendendo meno essenziale un servizio come Pocket. Ora non sarà più possibile scaricare l’app o sottoscrivere nuovi abbonamenti alla versione Premium. La chiusura definitiva è prevista per l’8 luglio 2025. Ma gli utenti avranno tempo fino all’8 ottobre per esportare i propri dati personali. Le sottoscrizioni attive verranno automaticamente annullate. Inoltre, chi aveva un abbonamento annuale riceverà un rimborso dopo la chiusura ufficiale.

Allo stesso tempo, Mozilla ha deciso di interrompere anche Fakespot. Si tratta di un servizio acquisito solo due anni fa. È stato pensato per analizzare l’autenticità delle recensioni sui siti di e-commerce. Il progetto, purtroppo, non è riuscito a trovare un modello economico sostenibile. Dunque, sarà quindi chiuso. Le estensioni, le applicazioni mobili e il sito web di Fakespot cesseranno di funzionare il 1 luglio 2025. Mentre la funzione direttamente integrata nel browser sarà disattivata già dal 10 giugno.

Mozilla ha giustificato tali decisioni con la volontà di dedicare tutte le risorse allo sviluppo di Firefox. Tale strategia punta a rafforzare la posizione del browser sul mercato. Concentrandosi su progetti con maggiore potenziale di crescita e più in linea con le esigenze attuali degli utenti.