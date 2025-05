Huawei Nova Y73 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Huawei continua ad ampliare la sua gamma di smartphone. Nel corso delle ultime ore ha infatti presentato in veste ufficiale il nuovo Huawei Nova Y73. In realtà, sembra che si tratti di un dispositivo che abbiamo già avuto modo di conoscere. Quest’ultimo è infatti la versione globale di Huawei Enjoy 80, device che è stato annunciato per il mercato cinese soltanto un mese fa. Vediamo qui di seguito le differenze tra i due.

Huawei presenta sul mercato mobile il nuovo Huawei Nova Y73, ecco le caratteristiche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Huawei ha annunciato ufficialmente sul mercato un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Huawei Nova Y73. Quest’ultimo è la versione globale del nuovo Huawei Enjoy 80, il quale è stato annunciato per il mercato cinese un mese fa. A distinguere questi due dispositivi sono principalmente le colorazioni ufficiali.

Il nuovo smartphone dell’azienda è infatti disponibile all’acquisto in sole due colorazioni, ovvero Blue e Black. Il resto delle caratteristiche tecniche rimane pressoché invariato tra i due dispositivi. Il nuovo Huawei Nova Y73 dispone infatti sulla parte frontale di un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.67 pollici in risoluzione HD+ ed è presente anche una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Lo smartphone può inoltre contare su una batteria piuttosto capiente. Si tratta di una batteria pari a 6620 mah ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 40W. Il comparto fotografico è poi affidato a un sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8. È poi presente un secondo sensore ausiliario. L’azienda non ha però rivelato il nome del processore montato a bordo. I rumors scorsi suggerivano che potrebbe trattarsi del soc Kirin 710A.

Per il momento l’azienda non ha ancora rivelato i prezzi di vendita e la disponibilità di questo nuovo device.