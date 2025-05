Motorola

Sono emersi online i primi render del Motorola Edge 2025, rivelando un design rinnovato rispetto alla generazione attuale. Le immagini mostrano un dispositivo con display piatto, cornici simmetriche e fotocamera posteriore tripla, segnando una nuova direzione per l’estetica della gamma Edge.

Design più sobrio e simmetrico

Il nuovo Motorola Edge abbandona il pannello curvo, optando per un display piatto da circa 6,7 pollici, con bordi sottili e uniformi su tutti i lati. Il foro centrale per la fotocamera frontale è posizionato nella parte superiore del pannello, mentre la cornice in metallo presenta un profilo più squadrato rispetto al passato.

La parte posteriore adotta una finitura opaca con effetto satinato, simile a quanto visto su alcuni modelli recenti di fascia alta. Il logo Motorola è collocato in posizione centrale, mentre il blocco fotocamere è disposto in verticale nell’angolo in alto a sinistra.

Fotocamera tripla per la gamma premium

Secondo quanto visibile nei render, il Motorola Edge 2025 includerà tre sensori fotografici posteriori, accompagnati da un flash LED. I dettagli tecnici non sono ancora ufficiali, ma è probabile che il sensore principale sia da 50 MP, affiancato da un ultra-grandangolo e da un teleobiettivo con zoom ottico.

Il modulo fotocamera non sporge in modo eccessivo rispetto alla scocca, suggerendo un’ottimizzazione nel design per migliorare la stabilità del dispositivo quando appoggiato su superfici piane. La scelta di un layout più discreto sembra puntare a rafforzare l’identità della serie Edge, mantenendo funzionalità avanzate ma con un’estetica più sobria.

Display piatto e supporto a 144 Hz

Il pannello frontale sarà un OLED Full HD+, con supporto a HDR10+ e refresh rate fino a 144 Hz, in linea con i modelli Edge di fascia alta già presenti sul mercato. L’adozione di un display piatto favorisce l’utilizzo quotidiano e riduce il rischio di tocchi accidentali ai bordi.

Il sensore di impronte digitali sarà probabilmente integrato sotto lo schermo, mentre il supporto alla S Pen o stylus esterni non è ancora confermato.

Possibili specifiche tecniche

Sebbene i render non forniscano informazioni sulla dotazione hardware, è probabile che il nuovo Edge monti il chipset Snapdragon 8s Gen 3 o una versione più recente. La memoria RAM potrebbe partire da 12 GB, con storage UFS 4.0 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 125W.

Motorola dovrebbe includere anche il supporto alla ricarica wireless, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 e connettività 5G multibanda. Il sistema operativo sarà Android 14, personalizzato con l’interfaccia MyUX e aggiornabile ad Android 15 nei mesi successivi al lancio.

Tempistiche di lancio e posizionamento

Il Motorola Edge 2025 è atteso per il terzo trimestre dell’anno, con presentazione possibile tra fine agosto e inizio settembre. Il dispositivo si posizionerà nella fascia alta del mercato, come successore diretto dell’attuale Edge 40 Pro o Edge 50 Ultra, e sarà distribuito nei principali mercati europei e americani.

Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma si ipotizza una cifra compresa tra i 799 e i 999 euro, a seconda della configurazione hardware.