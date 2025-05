Instagram mette in crisi la batteria: Google invita ad aggiornare subito

In questi giorni, non è passato inosservato il drastico calo della batteria registrato da numerosi smartphone Android durante l’utilizzo di Instagram. La segnalazione non arriva da forum di utenti o canali social, ma direttamente da Google, che ha pubblicato un avviso ufficiale nella Community di Android. Secondo quanto dichiarato, il problema può essere risolto installando la versione 382.0.0.49.84 dell’app. Il rilascio di questo aggiornamento, già disponibile sul Play Store, è stato descritto come necessario per fermare un consumo energetico anomalo registrato soprattutto dopo l’aggiornamento OTA di maggio sui dispositivi Pixel.

Utenti Android in allarme: Instagram scarica la batteria in pochi minuti

La comunicazione, pur essendo breve, ha attirato molta attenzione. Google non ha fornito dettagli tecnici specifici, né ha indicato modelli o versioni Android precise colpite dal problema. Ha però confermato che il bug è emerso in seguito alle recenti patch di sistema. Le prime segnalazioni sono arrivate da utenti che hanno notato un rapido surriscaldamento del telefono e una batteria che si esauriva nel giro di pochi minuti. Un comportamento anomalo che, in alcuni casi, ha reso quasi impossibile usare l’app per più di qualche istante.

Alcuni riportano che Instagram arrivava a consumare fino al 10% della batteria ogni cinque minuti. Dopo l’aggiornamento, però, diversi commenti confermano un netto miglioramento, sia in termini di autonomia che di temperatura del dispositivo. Ciò significa quindi che la patch ha fatto bene il suo compito, anche se resta da chiarire se il bug fosse limitato solo ad alcuni modelli o versioni del sistema operativo.

Instagram non è nuova a problematiche legate all’autonomia. L’app, tra le più pesanti del contesto mobile, combina streaming, filtri in tempo reale e registrazione video, elementi che mettono a dura prova anche i dispositivi più recenti. Il fatto che Google abbia ritenuto opportuno intervenire pubblicamente indica che il malfunzionamento era piuttosto diffuso. Per gli utenti Android, l’unica soluzione è ora assicurarsi di avere l’app aggiornata. Il problema potrebbe essere stato risolto, ma l’episodio resta un segnale d’allarme per il futuro.