Esselunga magia tech: scoprite l’offerta WOW sull’iPhone 15

Non tutte le occasioni bussano due volte. Da Esselunga, fino al 1 giugno, succede qualcosa di straordinario. Una promozione che fa felici gli amanti della tecnologia Apple. Un colpo di scena tra gli scaffali. Sì, proprio mentre comprate il detersivo o la frutta. Non serve alcun incantesimo. Basta varcare la soglia di Esselunga o visitare il sito ufficiale. Uno smartphone da favola e con la potenza dei grandi brand del mercato vi sta aspettando proprio adesso. Roba da lasciare a bocca aperta perfino chi non capisce nulla di megapixel. Non parliamo solo di estetica. Ma di funzionalità che cambiano le giornate. E sapete la parte più bella? Il prezzo è più leggero del telefono. Ecco perché Esselunga è il posto giusto, ora più che mai. Perché certe offerte non tornano, e chi aspetta resta con niente in mano. Date uno sguardo al vostro vecchio telefono. Sì, quello con lo schermo graffiato e la batteria che dura due ore. Ecco, ora passate da Esselunga.

Apple da urlo: tecnologia vera a prezzo wow da Esselunga

Tutto comincia dal design: 14,7×7,2×0,8 cm, elegante, compatto, leggero. Facile da portare, impossibile da ignorare. Esselunga lo propone solo a 879 euro. Poi c’è la fotocamera doppia posteriore 48 + 24 Mpixel. Ogni dettaglio prende vita, ogni scatto brilla. Anche in condizioni difficili. La ricarica wireless è una rivelazione. Basta fili, zero complicazioni. Appoggiate, caricate e ripartite in pochi minuti. Esselunga rende tutto semplice. Lo schermo OLED da 6,1” regala una resa perfetta anche di notte. Serie TV, social o messaggi: ogni pixel è nitidezza pura.

La frontale da 12 Mpixel è pronta per selfie impeccabili. Sempre definita, sempre veloce. Ideale per ogni momento. E per chi ama i video, la qualità 4K fa la differenza. Fluidità, colori vivi, panorami grandangolari mozzafiato. Con Esselunga, la tecnologia Apple ha finalmente un prezzo accessibile. Ma solo per pochi giorni. Non rimandate. Entrate subito o cliccate qui per recarvi sul sito ufficiale.